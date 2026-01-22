Обявиха номинациите за наградите "Оскар" 2026, хорър постави рекорд с цели 16

Хорърът „Грешници" получи най-много номинации за наградите „Оскар", като се конкурира за отличията в 16 категории, предадоха осведомителните агенции. Продукцията постави рекорд, получавайки най-много номинации в историята на престижните отличия. Тази година те ще бъдат раздадени за 98-и път на .

Освен „Грешници" за наградата „Оскар" за най-добър филм номинираните са „Бугония", „F1: Филмът", „Франкенщайн", „Хамнет", „Върховният Марти", „Битка след битка", „Тайният агент", „Сантиментална стойност" и Train Dream.

С номинации за най-добър режисьор са Клои Чжао за „Хамнет", Пол Томас Андерсън за филма „Битка след битка", Райън Куглър за „Грешници", Йоахим Триер за „Сантиментална стойност" и Джош Сафди за „Върховният Марти".

Отличието за най-добър актьор ще си оспорват Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо за „Битка след битка", Итън Хоук за „Синя луна", Майкъл Б. Джордан за "Грешници" и Вагнер Моура за „Тайният агент".

В категорията за най-добра актриса са номинирани са Джеси Бъкли за „Хамнет“, Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност" и Ема Стоун за „Бугония".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Бенисио дел Торо за „Битка след битка", Джейкъб Елорди за „Франкенщайн", Делрой Линдо за „Грешници", Шон Пен за „Битка след битка" и Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност".

Носителката на приза за най-добра актриса в поддържаща роля ще бъде избрана измежду Ел Фанинг за „Сантиментална стойност", Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност", Ейми Мадиган за „Оръжия“, Вунми Мосаку за „Грешници" и Теяна Тейлър за „Битка след битка".

„Синя луна", „Обикновен инцидент", „Върховният Марти", „Сантиментална стойност" и „Грешници" са с номинации за оригинален сценарий, а „Бугония", „Франкенщайн", „Хамнет", „Битка след битка" и Train Dreams - за адаптиран сценарий.

Номинациите за отличията, присъждани от американската Академия за кинематографично изкуство и наука, бяха оповестени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман.

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на церемонията ще бъде Конан О'Брайън.

Източник: БТА