"Слушай музиката!": 4- ти Международен документален „Родопи Филм Фест“ (RIFE) в Смолян през юли

Основният акцент на фестивала е поставен върху музикалните филми, за това мотото на фестивала тази година е "Слушай музиката!". Точно това усещане ни завладява във филма, с който фестивалът ще бъде открит. На 11 юли, в амфитеатъра пред библиотеката, киномаратонът стартира с "Раят може да почака" на Свен Халфар. Филмът е портрет на хамбургския хор, в който всички певци са на преклонна възраст, но имат смелостта да застанат пред публика и да разкрият частица от душата си.

Специално внимание в музикалната секция заслужава "32 звука" на номинирания за "Оскар" Сам Грийн, който ще бъде представен премиерно за страната. Обръщаме внимание и на "Проектът Клецмер", филм на млади аржентинци, които търсят корените на известната клецмер музика, но същевременно филмът е любовната история на двама съвременни документалисти.

Програмата на 4-ти "Родопи Филм Фест" съдържа пълнометражни, среднометражни и късометражни филми от целия свят – САЩ, България, Сърбия, Полша, Тунис, Португалия, Аржентина, Азербайджан и много други страни. Във фокуса на фестивала са държавите Германия, Гърция и Турция.

Филмите посветени на музика, мечти, смърт, легенди и екология са разнообразни разкази на човешки истории, през които прозират социални, политически, исторически, етически, екзистенциални, семейни и правозащитни теми и проблеми, с което организаторите напомнят, че в документалното кино няма фалшиви новини!

В пълнометражната програма ще видим заглавия като "Животът не е състезание, но аз печеля" – фокус върху спортните постижения на жени-олимпийци. Филмът ни превежда през исторически факти до съвременни съдби по изключително оригинален и кинематографичен начин. Филмът е номиниран в две категории на Венецианското Биенале 2023. Друго впечатляващо заглавие е сръбският "Флотация" на Елунед Зоуи Айано и Алесандра Татич, които ни пренасят в малък крайдунавски град в Сърбия, чиято мина дава основен поминък на населението и наскоро е закупена от китайска компания. Българският филм в конкурсната програма е "Да летиш с плавници" на младата режисьорка Мария Аверина. "Чарли Чаплин от Афганистан" на Анета Папатанасиу е гръцкото представяне в програмата. Фълмът ни пренася в тъжната история на един от последните останали комици и актьори в Афганистан и прави коментар за това как фанатизмът на Талибаните в страната забранява комедията.

В среднометражния кокурс не пропускайте любопитния турски филм изграден като детективски “мистери” “В търсене на семейство Родаки“ на Керем Сойилмаз. Този филм ни въвежда в историята на миграцията и насилствената размяна на население между балканските държави през 1923 година. Изключително впечатляващ експеримент е „Обекти на светлината“ на Акасио де Алмейда и Мари Каре – филм на майстори, посветили живота си на португалското кино и оставили много следи и запомнящи се образи след себе си.

Късометражната програма е обогатена с филми от Полша, сред които е и миналогодишният победител „Сестра ми“ на Мариуш Рушински в един от най-важните документални световни фестивали IDFA. Филмът разказва за момиче, което страда от пристрастяване към наркотици и често влиза в изправителни домове. Изключително интимен разказ за семейните травми и как те влияят на подрастващите деца. В програмата очаквайте четири български филма, сред които обръщаме внимание на "In between" на Виолета Вълчева и „Мартеницата“ на младия режисьор Георги Ванев.

Тази година фестивалът въвежда две нови секции ФОКУС НОВО БЪЛГАРСКО КИНО, където са представени "Войник на Съдбата" на Касиел Ноа Ашер, "Следеният човек" на Димитър Коцев – Шошо и "Теодор Ушев: Невидими връзки" на Борислав Колев. Във секцията БЪЛГАРСКА ПАНОРАМА - МУЗИКАТА В КИНОТО ще гледаме "Оловният войник" на Костадин Бонев, "Имало едно време в Париж" на Андрей Чертов и "Балканска черна кутия" на Цветан Драгнев.

Международно жури ще определи наградите в конкурсните категории от състезателната селекция късометражни, среднометражни и пълнометражни документални филми. Членове на журито през 2024 година са: Натали Дейвид, документална режисьорка; Бернд Будер, програмен директор на Филмовия Фестивал Котбус и програмен директор на Фестивала на Еврейския Филм в Берлин; Весела Марчевска, монтажист на множество игрални и документални филми; Владимир Андреев, режисьор и продуцент; Ебру Туайтес Дикен, филмов критик; Корнел Миглус, основател на филмовия фестивал filmPOLSKA Berlin, режисьор и продуцент.

Още акценти

СПЕЦИАЛЕН УЪРКШОП предназначен за млади документалисти. В рамките на един ден ще се представят и обсъждат идеите за кратки филмови проекти, възникнали на предварителните онлайн срещи на участниците. Също така младите кинематографисти ще имат възможността да участват в предвидената лекция на теми виртуална реалност в киното.

МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ

За откриването на фестивала режисьорът Маркус CM Щмид ще представи своя DJ програма с музиката от филма си МАЛИ 70. Тя се изпълнява от немски и малийски музиканти и не може да не се танцува! На закриването на фестивала след официалната част и връчването на наградите, ще свирят на открито No more many more в амфитеатъра пред библиотеката в Смолян.

ЛОКАЦИИ: град Смолян, под откритото небе на амфитеатъра пред Регионална библиотека "Николай Вранчев", театър "Николай Хайтов" и кино АРЕНА – Смолян.

Входът за всички фестивални филми и събития в Смолян е свободен.

ПЪЛНАТА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА Е ТУК