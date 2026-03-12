Има само едно нещо, което Орбан не прави срещу нас - да ни атакува с ракети, дронове или войници

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски, като той ги адресира към все още премиера на Унгария Виктор Орбан в интервю за Politico. Орбан го чакат парламентарни избори на 12 април и според редица социологически проучвания той е в губеща позиция.
Зеленски категорично определи Орбан за съюзник на руския диктатор Владимир Путин. "Той стои на страната на руския лидер", заяви украинският президент, напомняйки, че унгарският премиер блокира всяко решение на ЕС в подкрепа на Украйна и спира Украйна по пътя ѝ към ЕС - Още: Никой друг президент не би могъл да направи някои от глупостите, които аз правя
Zelensky accused Hungarian PM Orban of siding with Putin, blocking money, weapons, and Ukraine's path to EU membership while spreading Russian propaganda. "There is only one thing he does not do," Zelensky said: "attack us with missiles, drones, or soldiers." #Ukraine pic.twitter.com/JlWwwCtoft— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026
Володимир Зеленски категорично отхвърли идеята да предаде Донбас на Русия, като обясни, че той е президент на Украйна и трябва да защитава украинската конституция, след като беше питан какво е неговото лично мнение. Нямам право на лично мнение, стана ясно от думите на украинския държавен глава, който напомни и колко много украинска кръв е била пролята за защита на украинския суверенитет - Много прилича на 2022 година, когато Русия нападна Украйна
Zelensky rules out ceding Donbas to Russia, telling Politico his priority is defending Ukraine's constitution and independence. Ending the war on Russian terms would be a historic mistake, he said. Ukraine has already made serious compromises, but Russia considers them… pic.twitter.com/yuVrPVCcjF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026