Любопитно:

Къде ви информацията, къде ви агентурата, къде ви е следенето - наистина е низ от провали

09 февруари 2026, 6:29 часа 555 прочитания 0 коментара
Къде ви информацията, къде ви агентурата, къде ви е следенето - наистина е низ от провали

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов - и са горчив коментар за случая, при който шест души, включително 15-годишно момче, загубиха живота си. Става въпрос за случая "Петрохан".

Още: "Убиха всички. А мъртвите не говорят": Илиян Василев със свой прочит на случая в Петрохан

Иванов беше категоричен и за друго - заради цялата комуникация досега на отговорните органи - МВР, ДАНС, прокуратура, Агенцията за детето, която и досега отказва коментар по думите на Христина Христова, другата водеща на сутрешния блок на БНТ - хората няма да повярват на каквото и да е казано отттук-нататък. Политизираха го, смятат двамата водещи.

Още: Криминалист: Няма логика в първото убийство, направено е твърде показно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Петрохан цитати убийство Симеон Иванов Проход Петрохан Ивайло Калушев
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес