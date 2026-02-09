Къде ви информацията, къде ви агентурата, къде ви е следенето - наистина е низ от провали

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов - и са горчив коментар за случая, при който шест души, включително 15-годишно момче, загубиха живота си. Става въпрос за случая "Петрохан".

Иванов беше категоричен и за друго - заради цялата комуникация досега на отговорните органи - МВР, ДАНС, прокуратура, Агенцията за детето, която и досега отказва коментар по думите на Христина Христова, другата водеща на сутрешния блок на БНТ - хората няма да повярват на каквото и да е казано отттук-нататък. Политизираха го, смятат двамата водещи.

