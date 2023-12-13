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Много лидери - хилаво бебе (ВИДЕО)

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Много лидери - хилаво бебе (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС

Много лидери - хилаво бебе. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента. 

Той поясни, че лидерските срещи са превърнати в работни, защото иначе звучи помпозно. ОЩЕ: ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС се разбраха за рекорден бюджет за култура, парите за здраве и детската болница (ВИДЕО)

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