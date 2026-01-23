Предложението на ИТН в Изборния кодекс може да създаде нови мъртви души (ВИДЕО)

"Предложението на ИТН се оказа неграмотно, НСИ, МРРБ и ние им дадохме достатъчно аргументи, че това ще им създаде достатъчно проблеми. Даже може да създаде нови мъртви души". Това каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите след като от ИТН скъсаха днес иницииран от тях в началото на 51-ото Народно събрание документ за премахване на мъртвите души от избирателните списъци, подписан и от ПП-ДБ, обвинявайки ги, че не си държат на думата, тъй като са охвърлили предложението на партията на Трифонов в правна комисия.

Божанов изтъкна, че ПП-ДБ са имали свое предложение за премахване на мъртвите души, което обаче не е било подкрепено от ИТН.

"Нашето предложение беше хора, които нямат валидни лични карти, които не са заявили издаване на нови, да не попадат в избирателните списъци", обясни Божанов.

Какво ще стане с Изборния кодекс?

Лидерът на "Да, България" коментира и липсата на кворум за приемане на второ четене на промените в изборното законодателство за въвеждане на скенерите за гласуване.

"Явно липсва мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери. Твърде многото гласове на опозицията, на експерти са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и наистина рискува изборния процес. Няма повече време за никакви експерименти в Изборния кодекс", смята още той. ОЩЕ: ГЕРБ, ДПС и ИТН пак не успяха да съберат депутати за ликвидиране на машинното гласуване