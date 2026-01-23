Спорт:

Вие, министрите, сте за малко - не се хабете да ни реформирате

Думите от заглавието са на бившия служебен вицепремиер Атанас Пеканов. Той заемаше поста на вицепремиер по управление на европейските средства в първото и второто служебно правителство на Стефан Янев и в служебните правителства на Гълъб Донев.

Пеканов говори пред БНТ, а думите му бяха адресирани към правосъдието ни и по-точно - Висшият съдебен съвет (ВСС). Бившият вицепремиер каза, че висш представител на изпълнителната власт в съдебната ни система му е казал, че няма какво министрите да се мъчат да реформират правосъдието ни, защото министрите са "за малко", а съдебните кадровици - за много дълго време.

Припомняме, че и сегашният състав на ВСС продължава да работи, макар мандатът му да изтече през октомври, 2022 година!

Пеканов каза и, че в краткосрочен план сегашните му професионални ангажименти няма да му позволят да се занимава с политика - отговор на въпрос дали ще е част от политическия проект на Румен Радев -

