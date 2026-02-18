Във всяко интервю отговаряме за "Боташ" - дори аз, който не разбирам нищо от енергетика

Думите са на Антон Кутев - едно от известните лица на БСП и дългогодишен депутат, който беше говорител на три служебни правителства, формирани от Румен Радев докато беше президент на България.

Кутев коментира, че "Боташ" сега не бил печеливш, но било защото проектът бил "изтикан в периферията" на газовата търговия в България. Това била и тезата на Радев - дали била вярна, а Кутев вярвал, че е така, щяло да се докаже, ако Радев формира редовно правителство.

Същевременно Антон Кутев директно каза, че в следващите 100-тина дни Андрей Гюров ще определи и своята (политическа) съдба. Той може много да направи и му пожелавам успех, каза пред bTV Кутев, правейки паралел с Доналд Тръмп и как за 100 дни Тръмп променил света.

