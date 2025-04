Прецедентът KlimaSeniorinnen - Кои са дамите, осъдили страна си заради климатично бездействие (ВИДЕО)

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) за първи път излезе с решение по дело за бездействие на държава по въпросите за борбата с климатичните промени. Става въпрос за иск, подаден от швейцарските активистки KlimaSeniorinnen (Възрастни хора в защита на климата) срещу властите в Швейцария. Активистките от движението, обединяващо над 2000 жителки на Швейцария, повечето от които над 70-годишни, заявяват, че заради своя пол и възраст особено тежко преживяват горещините в Европа, предизвикани от климатичните промени.

Те допълват още, че по време на горещините в Швейцария не могат да излязат от дома си и страдат от редица заболявания. В иска си движението се опита да докаже, че по-голямата част от отговорността за климатичните промени в страната е на държавата. Съдът приел доводите на активистките и постановил, че Швейцария не е изпълнила задълженията си за борба с климатичните промени, в това число по намаляване на емисиите от парникови газове и е нарушила чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека - за правото на личен и семеен живот. Според съда този член осигурява правото на жителите на страната и защита от страна на държавата от отрицателни последици от климатичните промени за живота и здравето.

ЕСПЧ е задължил властите на Швейцария за изплатят обезщетение в размер на 80 хил. евро като компенсация за разходите. Решението на ЕСПЧ, излязло през април 2024 г., е първото в историята решение по дело за "климатично бездействие". По-рано съдът е отклонил с различни доводи два подобни иска, подадени от активисти в Португалия и френски кмет, чийто град е пострадал от наводнение.

We welcome the European Court of Human Rights @ECHR_CEDH ruling in #KlimaSeniorinnen case v. #Switzerland affirming that States have human rights obligations to sufficiently mitigate #climate change. Ruling provides a basis for determined action & justice globally - @volker_turk pic.twitter.com/NlSLzVMD3b