Учени заснеха необичайна гледка в Антарктическия океан - животно, което не би трябвало да е там

Учени са заснели необичайна гледка в дълбините на Антарктическия океан, която е поставила под въпрос дългогодишното научно разбиране за морския живот в Антарктика. Голяма арктическа акула е била заснета с камера.

Акула в Антарктическия океан изненада учените

Според The ​​Independent , същество, плуващо по безплодното морско дъно, далеч отвъд обсега на слънчевата светлина, е било заснето на видео през януари 2025 г. Екземплярът, чиято дължина се оценява на 3-4 метра, представлява значимо откритие, оспорващо предишни предположения за биоразнообразието в района.

Прочетете също: Учени разкриха какво се крие под ледената покривка на Антарктида

„Отидохме там, без да очакваме да видим акули, защото общото правило е, че в Антарктида няма акули. А това дори не е малка акула. ​​Това е наистина голяма. Тези същества са истински резервоари“, казва изследователят Алън Джеймисън.

Камерата, използвана от Центъра за дълбоководни изследвания „Миндеру“ към Университета на Западна Австралия, който изучава живота в най-дълбоките части на световните океани, е инсталирана край Южните Шетландски острови, близо до Антарктическия полуостров, в границите на Антарктическия океан.

Акулата е била на дълбочина от 490 метра, където температурата на водата е била около нула градуса по Целзий. Акулата е поддържала тази дълбочина, защото е била най-топлият слой от няколко слоя вода, разположени един над друг чак до повърхността, обясни Джеймисън.

Прочетете също: Краят на вечния лед: Животът на Антарктида напълно се променя

Той обаче подчертава, че не е могъл да намери данни за други акули, открити в Антарктическия океан. Питър Кейн, екологичен биолог в университета „Чарлз Дарвин“, също се съгласи, че акулата никога преди не е била регистрирана толкова далеч на юг.

Климатичните промени и затоплянето на океаните биха могли да принудят акулите да се преместят в по-студени води в Южното полукълбо, но данните за промените в ареала им близо до Антарктида са ограничени поради отдалечеността на региона, казва Каин.

Джеймисън предполага, че други антарктически акули обитават същите дълбочини, хранейки се с труповете на китове, гигантски калмари и други морски създания, които умират и потъват на дъното.

Учени: Под леда на Антарктида се крие пейзаж, който науката не си е представяла