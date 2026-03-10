Пощенска банка представя „Gen Z говори за пари“ – креативна TikTok рубрика за дигитална финансова грамотност

Пощенска банка поставя нов стандарт в комуникацията с младата аудитория, като стартира „Gen Z говори за пари“ – иновативна TikTok поредица, създадена специално за поколението Z. Инициативата отговаря на начина, по който младите хора днес учат, споделят и нормализират финансови теми – чрез кратко видео съдържание, автентични истории и реални разговори. Поредицата от 24 мини епизода е насочена към младежите между 18 и 27 години – студенти, фрийлансъри, с първа работа в офиса.

Само няколко дни след публикуването си първото видео събра над 400 000 гледания. Рубриката се следи с висок интерес, множество коментари и въпроси, споделяния и оживени отзиви от потребителите.

„TikTok е сред водещите източници на информация за Gen Z. Това открива ясна възможност за нас да бъдем първият голям играч, който заема тази територия и задава тона на финансовата комуникация в платформата по начин, който е близък, човешки и релевантен към тази аудитория. Те ценят хумора, искреността и релевантността. Интересуват се от пари, но не търпят назидателен тон. И именно затова форматът е фокусиран върху този поколенчески профил, като е изграден със спонтанност и неподправени реакции“, посочват от Пощенска банка.

Поредицата влиза в света на младите там, където започват първите им истински финансови стъпки – от момента, в който получават първата си заплата и държат първата си банкова карта, до онези малки, но важни решения, които вземат самостоятелно. В центъра са вечната дилема между спестяването и харченето, сблъсъкът с финансовите митове и онлайн измами, както и въпросът как да се ориентират в дигиталната сигурност.

Форматът отваря пространство и за теми, които Gen Z обича да обсъжда открито като допълнителни доходи, странични проекти, първите грешки с парите и уроците, които остават. Включено е и съдържание, свързано с въвеждането на еврото – тема, която вълнува младите, защото пряко засяга ежедневието им. Всичко това е обединено от голямата идея за навлизането в „света на възрастните“ – с повече увереност, информираност и чувство за хумор.

Съдържанието е конструирано така, че да бъде разпознаваемо, забавно и напълно в духа на TikTok. Зрителите ще попаднат на скечове, които пресъздават типични ситуации от ежедневието с пари – онези моменти, в които всеки се е озовавал поне веднъж. Откровените въпроси ще провокират спонтанни реакции и неподправени мнения, а кратките интервюта с млади хора ще дадат глас на реални истории и преживявания. Поредицата ще включва и разбиване на популярни финансови митове, интерактивни игри и предизвикателства, които ангажират аудиторията, както и образователни елементи, поднесени така, че да се гледат като развлечение, а не като урок. Резултатът е динамичен микс от формати, който говори на Gen Z по техния собствен начин.