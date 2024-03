Защо Китай започва да възкресява фалирали електромобилни компании?

Най малко три вече несъществуващи китайски електромобилни компании получават нов живот, след като индустрията беше представена като „нова продуктивна сила“ – лозунг, измислен от президента на Китай Си Дзинпин за насърчаване на развитието на напреднали технологии, предава Bloomberg.

Zhidou Electric Vehicle Co., производител на микроавтомобили, който фалира през 2019 г., заяви, че е завършил преструктурирането си с помощта на Aima Technology Group Co. и автомобилния производител Zhejiang Geely Holding Group Co. Той възобнови производството и ще пусне нов електричеки модел, наречен Zhidou Rainbow, през април, според публикация в официалния акаунт на компанията в WeChat.

Haima Automobile Co., която губи пари на фона на слаби продажби от години, през януари прехвърли управлението и активите си на организация, подкрепяна от властите на Джънджоу, Централен Китай, където автомобилният производител има фабрика, произвеждаща електрическия миниван EX00.

Aiways Automobile Co., която спря производството и спря да плаща на работниците си в средата на миналата година, е получила финансиране тази година и работи за възобновяване на производството, съобщават местните медии. Марката ще се фокусира върху износа, а не върху вътрешния пазар.

Снимка: iStock

„Нова производителна сила“ стана популярен избор на тазгодишното Общокитайско събрание на народните представители – и беше определена от държавната новинарска агенция „Синхуа“ като високоефективно и висококачествено производство, което се движи главно от технологични иновации, за разлика от конвенционалното производство, което разчита на големи инвестиции.

Терминът се появи при възраждането както на Zhidou, така и на Haima. Рен Джънхъ, губернаторът на провинция Гансу, където се базирана фабриката на Zhidou, посети завода във вторник и заяви, че е доволен от рестарта на производството и се надява, че автомобилният производител може да се развива бързо, за да „подкрепи новите производствени сили“.

Междувременно правителството на Джънджоу – новият дом на Haima Auto – заяви, че изгражда „новите си производствени сили“, като една от тях е създаването на производствена база за електромобили с цел достигане на годишен производствен капацитет от 1,4 млн. автомобила.

Възраждането на триото производители на е рискован залог на фона на пренаселения, свръхконкурентен автомобилен пазар в Китай. Само 1/3 от дузината водещи производители постигна целта си за продажби миналата година, като индустрията беше въвлечена в тежка ценова война, която сви пазарите. Правителството също изпрати смесени послания, като по-рано тази година високопоставен служител разкритикува местните власти за прекомерни инвестиции в сектора.

Една от опасностите за всички нови поддръжници на местното правителство е дали възкресените производителите на електромобили, в крайна сметка ще се превърнат в още една пречка за общинските финанси.