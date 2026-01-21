Застраховка „Кибер Лев“ - проактивната защита на бизнеса в дигиталния свят

Дигиталната трансформация предоставя неограничени възможности за развитие на бизнеса, както на локално, така и на глобално ниво. Компаниите вече могат да достигнат до потребители в цял свят чрез онлайн търговията и социалните канали за комуникация. По-големите възможности вървят заедно с рискове от кибератаки. По тази причина киберсигурността вече не е избор, а необходимост за развитието на устойчивия бизнес. Компаниите през последните години осъзнават, че киберзащитата е процес, който изисква подготовка и участие на управленски екипи, както и на всички звена в организациите и не е достатъчно да се разчита единствено на ИТ отделите.

Кибератаките вече са насочени не само срещу големите корпорации, но все по-често засягат бизнеса на малки и средни компании, които са уязвими, поради липсата на провеждането на редовни тестове на системите за сигурност. Според статистиката през 2025 г., 46% от атаките засягат малки и средни предприятия, а 75% са претърпели поне една атака през изминалата година. Средните загуби достигат $120,000 на инцидент, като 60% от засегнатите фирми затварят в рамките на 6 месеца.

Наблюдава се нарастване на киберзаплахите и в България, като най-разпространени методи за измама са фишингът (измамни имейли) и използването злонамерен софтуер (malware).

Схемата „сменен IBAN“ остава най -голямата заплаха за фирмения капитал. По данни на ГДБОП близо 140 000 материала с незаконно съдържание са премахнати от интернет у нас само за периода януари-ноември през изминалата година.

В отговор на все по-голямата необходимост от защита на бизнеса в онлайн пространството, ЛЕВ ИНС се откроява като пионер и лидер в България в областта на киберзастраховането. Застрахователната компания предлага цялостни решения за защита на компаниите от киберинциденти - от пробиви в информационните системи и изтичане на лични данни до прекъсване на дейността и финансови загуби.

Кибер Лев на ЛЕВ ИНС е сред иновативните застрахователни решения с фокус върху реалните нужди на малките и средните компании. Застраховката предоставя широк обхват на покритие – пробив в мрежата, кибер изнудване, финансови разходи, защита към трети лица и е достъпна за всеки бизнес, като осигурява финансова подкрепа и технологична обезпеченост. Ключово предимство на “Кибер Лев” е, че помага за изнасянето на финансовия риск, касаещ европейските директиви за киберсигурност.

Застраховката е подходяща за всички бизнеси – от малки и средни компании до големи корпорации, IT фирми, телекоми, вериги и организации с нестопанска цел. Полицата е достъпна, тъй като цената се определя според конкретните рискове и нужди на компанията, без да се включват излишни покрития. Тя осигурява 24/7 мониторинг и реакция в случай на атака и комплексна защита от едни от най-сериозните рискове в онлайн пространството. По този начин Кибер Лев осигурява на компаниите спокойствието да се развиват в защитена дигитална среда и да се фокусират върху бизнес целите си.

При възникване на кибер инцидент (хакерски атаки, криптиране на файлове, кражба на информация или изнудване), застраховката гарантира незабавна реакция на екип от специалисти, които навременно съдействат за разрешаване на проблема, тъй като в подобни моменти всяка минута забавяне може да доведе до допълнителни загуби и спиране дейността на организацията.

Кибер Лев покрива и последствията след инцидента – възстановяване на данни и системи, правна защита, уведомяване на засегнати лица и разходи за възстановяване на репутацията. Допълнително предимство на полицата е и покритието на отговорност към трети лица – клиенти и партньори, в случай че бъдат засегнат от киберинцидент. Застраховката също може да включва медийната отговорност – например в случай на обвинения, в разкриване на информация, клевета, обида или неправомерни публикации, включително от служители.

Процедурата по сключване на застраховката е лесна и бърза. Полицата може да се заяви през уебсайта, по имейл или на място в офисите на ЛЕВ ИНС в цялата страна. При по-сложни корпоративни решения е възможна допълнителна среща с IT екипа на клиента, за да се изготви най-подходящото индивидуално решение.