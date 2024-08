Рядко явление: Синя Суперлуна ше грее в небето до сряда (ВИДЕО)

Синята Суперлуна ще изглежда пълна от неделя до сряда, давайки на феновете на астрономията рядко шоу, когато гледат към небето. Новината съобщава CBS News.

Пълнолунието ще достигне пикова осветеност в понеделник в 14:26 часа (според Източното лятно часово време), но ще изглежда така още три дни, съобщи НАСА.

Около 98% от близката страна на Луната ще бъде осветена от слънцето в неделя. Очаква се в понеделник това да е на 100%.

On the night of August 19-20, a rare celestial event will take place: a full moon, supermoon, and blue moon will all occur simultaneously.



This phenomenon, which happens only once every 15-20 years, will appear as the "Sturgeon Moon," a name given by Native American tribes.



The… pic.twitter.com/QobYIYJp4X