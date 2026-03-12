Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

12 март 2026, 12:59 часа 530 прочитания 0 коментара
Хвърлил жена от третия етаж: Мъж е обвинен в опит за убийство

Окръжния съд в Смолян ще разгледа в петък мярка за неотклонение по молба на 34-годишния Тодор Г. от Девин, обвинен в опит за убийство в условията на домашно насилие, каза за БТА председателят на съда Петър Маргаритов. Делото е образувано по искане на мъжа, който е задържан в ареста от месец юли миналата година.

Според данните по делото на 18 юни 2025 г. Тодор Г. е хвърлил от третия етаж през шахта 66-годишна жена. Пострадалата е роднина, която се е грижила за него от малък, каза за БТА окръжният прокурор Недко Симов, наблюдаващ досъдебното производство. Престъплението е станало в изоставена сграда до професионалната гимназия в Девин, която често е посещавана от бездомни хора.

Първоначално наказателното производство е образувано за причиняване на телесна повреда по чл. 129 от Наказателния кодекс под наблюдението на районната прокуратура в Смолян.

В хода на разследването обаче са събрани доказателства, че случаят касае опит за убийство в условията на домашно насилие и материалите са изпратени по компетентност на Окръжната прокуратура, каза още окръжният прокурор Недко Симов.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
