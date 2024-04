Да се замерваш с пачки: Българите, източили над 50 млн. паунда от Великобритания (ВИДЕО)

В продължение на четири години Галина Николова на 38 г., Стоян Стоянов на 27 г., Цветка Тодорова на 52 г., Гюнеш Али на 33 г. и Патриция Панева на 26 г. са източвали с фалшиви документи пари за т.нар. универсален кредит, който представлява социална помощ за бедни и безработни.

Five Bulgarian gang members have been described as Britain's biggest-ever benefit fraud gang.



They all pleaded guilty after falsely claiming more than £50 million in Universal Credit.



5 News' @peterofthelane reports. pic.twitter.com/yzubzcCXcb