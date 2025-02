Катастрофа на военен самолет в Судан, над 40 жертви, включително висши военни (ВИДЕО)

46 души са загинали, когато судански военен транспортен самолет се е разбил на 25 февруари вечерта в жилищен квартал в град в самите покрайнини на столицата Хартум. Това съобщиха от армейското министерство на здравеопазването на страната. Инцидентът е станал в град Омдурман, предградие на суданската столица, недалеч от военното летище Уади Сеидна. Според съобщенията жертви са както военнослужещи, така и цивилни, твърдят военни и медицински източници в сряда.

Според информациите сред загиналите е генерал-майор Бахр Ахмед, висш командир в Хартум, който преди е служил като командир на армията в столицата.

Още: Обрат: Судан се съгласи да приеме руска военна база на Червено море

#BREAKING 🚨–

SUDAN :20 killed in Sudanese military plane crash, Al Arabiya reports.



According to the TV channel, the cause of the plane crash was a technical malfunction.



A Sudanese military plane has crashed in a residential area on the outskirts of the capital, Khartoum,… pic.twitter.com/zVk2FvLp5U