Войната в Украйна:

Мъж преби приятелската си в Кубрат

20 август 2025, 11:32 часа 262 прочитания 0 коментара
Мъж преби приятелската си в Кубрат

41-годишен мъж, жител на кубратското село Беловец е задържан след сигнал за домашно насилие. Това съобщиха от Областната дирекция  на МВР в Разград. Сигналът е получен на 19 август 2025 г. около 22:30 в Районното управление в Кубрат. На място е установено, че при възникнал семеен скандал, 41-годишен мъж от село Беловец нанесъл удари по лицето на 42-годишната си съпруга.

Домашно насилие: Мъж почти отвлече децата си и заплаши жена си с убийство

Пиян

Извършителят е задържан в Районното управление. Тестът му с дрегер отчел 2,38 промила алкохол в издишания въздух. Образувана е проверка по случая.

Още: Пиян преби бившата си приятелка

Припомняме, че на 19 август 2025 г. друг мъж на 21 години бе задържан в сградата на Районното управление в Кубрат, след като е нанесъл удари на жена и полицай. На 16 август в сградата на Районното управление в Лозница беше задържан мъж, който се издирваше от полицията в Разград след случай на домашно насилие. 

След като пускат насилник за 10 000 лева, смятам, че по този начин дават много-много вратички за всички насилници

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
арест Домашно насилие задържане
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес