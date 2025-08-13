Войната в Украйна:

"Неправомерни убийства" и "безнаказаност" в България видя Държавният департамент на САЩ

13 август 2025, 12:20 часа 427 прочитания 0 коментара
"Неправомерни убийства" и "безнаказаност" в България видя Държавният департамент на САЩ

През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България. Това пише в частта за страната ни в доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ. Сред значимите проблеми в областта на правата на човека са достоверни съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, се отбелязва в документа, цитиран от БТА.

Какви мерки е предприела България?

Българското правителство предприе мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем, отчита Държавният департамент на САЩ.

Още: Тръмп разпореди оттеглянето на САЩ от Съвета на ООН по правата на човека и други организации

Притеснителни случаи: убийства

Има няколко случая, при които официални служители са извършили "неправомерни или произволни убийства", отбелязва се в доклада, като се споменава случаят на Пламен Пенев от Стара Загора. Припомняме, че инцидентът е от края на 2023 г. и при него загина 58-годишният мъж след полицейска гонка, заснета от множество камери и свидетели. От прокуратурата съобщиха, че разследването е приключено, а един от служителите, участвал в задържането, е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена средна телесна повреда.

Снимка: iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според доклада от аутопсията Пенев е починал вследствие на задушаване. Уволнени са двама полицаи, замесени в случая, както и двама висши полицаи: Съдят полицая, участвал в гонката със загинал мъж в Стара Загора.

Ограничения на свободата на изразяване

Конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на пресата и другите медии, и правителството като цяло спазва това право, отчита Държавният департамент на САЩ.

Налице са правни и практически ограничения на свободата на изразяване. Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм, се отбелязва в доклада.

Още: Нечовешко отношение в България: Призив за защита на саудитски дисидент

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Човешки права САЩ Права на човека Държавен департамент информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес