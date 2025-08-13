"Неправомерни убийства" и "безнаказаност" в България видя Държавният департамент на САЩ

През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България. Това пише в частта за страната ни в доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ. Сред значимите проблеми в областта на правата на човека са достоверни съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, се отбелязва в документа, цитиран от БТА.

Какви мерки е предприела България?

Българското правителство предприе мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем, отчита Държавният департамент на САЩ.

Притеснителни случаи: убийства

Има няколко случая, при които официални служители са извършили "неправомерни или произволни убийства", отбелязва се в доклада, като се споменава случаят на Пламен Пенев от Стара Загора. Припомняме, че инцидентът е от края на 2023 г. и при него загина 58-годишният мъж след полицейска гонка, заснета от множество камери и свидетели. От прокуратурата съобщиха, че разследването е приключено, а един от служителите, участвал в задържането, е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена средна телесна повреда.

Според доклада от аутопсията Пенев е починал вследствие на задушаване. Уволнени са двама полицаи, замесени в случая, както и двама висши полицаи: Съдят полицая, участвал в гонката със загинал мъж в Стара Загора.

Ограничения на свободата на изразяване

Конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на пресата и другите медии, и правителството като цяло спазва това право, отчита Държавният департамент на САЩ.

Налице са правни и практически ограничения на свободата на изразяване. Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм, се отбелязва в доклада.

