Двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които са поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс са задържани до 72 часа, предстои да бъде внесено искане за постоянното им задържане, уволнени са от работа, а и вече са им повдигнати обвинения за подкуп, стана ясно по време на брифинг на прокуратурата полицията и ДАИ във връзка със случая.