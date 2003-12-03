Три станаха жертвите на наводнението в "Елените". Това съобщи на брифинг в Несебър вътрешният министър Даниел Митов. „За съжаление има един загинал гражданин, който се е озовал в приземно помещение в момента, в който е прииждала първата голяма вълна.
Задържаха жена, подали фалшив сигнал за бомба на Летище "Васил Левски" в София, съобщиха от МВР. На 2 октомври вечерта на телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания.
Заместник-ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната, която води разследванията срещу депутати, министри и високопоставени чиновници - е отказал да образува наказателно производство за извършено хулиганство от Делян Пеевски.
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване, с които се въвеждат нови ограничения за използването на дронове и мерки за повишаване на сигурността в авиацията.
Срещу издирвания син на прокурор от Перник Васил Михайлов се води и разследване в съседна Гърция. Това става ясно от писмо на вътрешния министър Даниел Митов в отговор на въпрос по парламентарен контрол до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, показа справка на Actualno.
България губи над 60% от водата си и е на незавидното първо място по този показател в Европейския съюз. Плевен, Ловеч, Перник и още куп населени места са на режим, като близо 600 градове и села са изцяло без вода към настоящия момент (по данни на "Зелено движение", иначе според държавата са около 200).
Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм "Света Богородица" в Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас, цитирани от БТА.
През есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) се готви да обвини ръководителите на три големи пътностроителни дружества в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила над 54 млн.
Двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които са поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс са задържани до 72 часа, предстои да бъде внесено искане за постоянното им задържане, уволнени са от работа, а и вече са им повдигнати обвинения за подкуп, стана ясно по време на брифинг на прокуратурата полицията и ДАИ във връзка със случая.
През ноември 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната - е отстранен от разследването на казуса, станал известен като „Хемусгейт“, малко преди да внесе обвинителен акт от 400 страници в съда.
Областният управител на София Стефан Арсов съобщи, че на 25 септември около 5:20 ч. е направен опит за кражба на елементи от паметника на Съветската армия, по-известен като монумент на окупационната Червена армия (МОЧА), които в момента се съхраняват в село Лозен.
Шофьорите на камионите, които са превозвали техниката за концерта на Роби Уилямс, и от които е бил поискан подкуп от двама инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), са били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканите им 700 евро.
„Аз не видях никаква разлика от неадекватното присъствие на изпълняващия функциите главен секретар на МВР, а сега и подобна ситуацията в Русе с пребития шеф на полицията, дори когато има постоянен главен секретар.