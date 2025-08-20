Войната в Украйна:

За 40 лв.: Тийнейждъри пребиха 50-годишен мъж

20 август 2025, 13:07 часа 169 прочитания 0 коментара
За 40 лв.: Тийнейждъри пребиха 50-годишен мъж

Две момчета тийнейджъри са пребили 50-годишен мъж. Нападението е станало в дома му. Задържаните са на 15 и 16 години, съобщиха от районното полицейско управление в Казанлък. Пострадалият е настанен в болница. Сигналът е получен около 23:50 часа на 18 август в местното полицейско управление и подаден от 38-годишен съсед на пострадалия.

"Агресията между млади хора не е изключение, а е симптом": Позиция след поредицата случаи на побой между деца

Нападението

Причините, поради които деца попадат в приемни семейства: Проучване

На място е изпратен полицейски екип и е установено, че на същата дата, около 23:40 часа, в дома на пострадалия са влезли двама души и са му нанесли побой, като са му отнели мобилен телефон и паричната сума от 40 лева. След проведените оперативно-издирвателни мероприятия са установени двамата извършители. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА. По-рано две момчета на - 15 и на 13 години, бяха установени като извършители на кражби от училище и от търговско комплекс в Казанлък. 

"Пострадалият ги е предизвикал": Полиция с подробности за сбиването в кв. "Стрелбище"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
насилие Казанлък побой тийнейджъри
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес