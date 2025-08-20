За 40 лв.: Тийнейждъри пребиха 50-годишен мъж

Две момчета тийнейджъри са пребили 50-годишен мъж. Нападението е станало в дома му. Задържаните са на 15 и 16 години, съобщиха от районното полицейско управление в Казанлък. Пострадалият е настанен в болница. Сигналът е получен около 23:50 часа на 18 август в местното полицейско управление и подаден от 38-годишен съсед на пострадалия.

Нападението

На място е изпратен полицейски екип и е установено, че на същата дата, около 23:40 часа, в дома на пострадалия са влезли двама души и са му нанесли побой, като са му отнели мобилен телефон и паричната сума от 40 лева. След проведените оперативно-издирвателни мероприятия са установени двамата извършители. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА. По-рано две момчета на - 15 и на 13 години, бяха установени като извършители на кражби от училище и от търговско комплекс в Казанлък.

