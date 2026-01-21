Жената, която оцеля, след като беше „замразена“

През 1980 г. в Минесота колата на деветнадесетгодишната Джийн Хилиард закъсала, докато се връщала от вечерно излизане. Облечена в зимно палто, ръкавици и каубойски ботуши, тя тръгнала по тъмно, при минус 30 градуса по Целзий, за да потърси помощ от приятел, пише Science Alert.

„Хванах я за яката на палтото ѝ и я измъкнах на верандата. Мислех, че е мъртва. Беше замръзнала и скована като дъска, но видях няколко мехурчета да излизат от носа ѝ“, каза години по-късно приятелят ѝ Нелсън в интервю за Minnesota Radio .

Ако не беше бързата реакция на Нелсън, Джийн можеше да се превърне в една от хилядите смъртни случаи, приписвани на хипотермия всяка година. Вместо това, нейната история се превърна в част от медицинската наука и научното любопитство.

Историите на хора, оцелели при минусови температури, са достатъчно необичайни, за да си струва да бъдат споделени, но не са и рядкост. Осъзнаването, че екстремната хипотермия не е непременно животозастрашаваща, само по себе си се е превърнало в основата на терапията. При контролирани условия понижаването на телесната температура може значително да забави метаболизма и да намали нуждата на организма от кислород.

В медицински заведения или в редки случаи другаде, охладеното тяло може да забави целия процес на умиране достатъчно дълго, за да оцелее със слаб пулс, поне за известно време.

Това, което отличава историята на младата Джийн, е екстремният характер на нейното хипотермично състояние.

Телесната ѝ температура беше едва 27 градуса по Целзий, с цели 10 градуса под тази на здрав човек. Явно беше замръзнала. Лицето ѝ беше пепеляво, очите ѝ бяха твърди, а кожата ѝ, според съобщенията, беше твърде твърда, за да бъде пробита с медицинска игла.

Според Джордж Сътър , лекарят, който я е лекувал, „тялото ѝ е било студено, напълно твърдо, точно като парче месо от фризер“.

Въпреки това, в рамките на няколко часа, затоплена от няколко бутилки с гореща вода, тялото ѝ се върна в относително нормално здравословно състояние. Тя започна да говори до обяд и с леко схванати пръсти скоро беше изписана да живее нормалния си живот.

За разлика от много материали, водата заема по-голям обем като твърдо вещество (лед), отколкото като течност. Дори няколко разпръснати ледени кристалчета на неправилното място могат да пробият клетъчните мембрани с игловидните си парченца, причинявайки тъмни петна по кожата.

Различни животни са развили чудесни адаптации, за да се справят с опасностите от остри ледени кристали при условия на замръзване. Рибата, известна като черна ледена риба в Антарктида, например, произвежда гликопротеини като вид естествен антифриз.

Така наречената дървесна жаба превръща съдържанието на клетките си в един вид сироп, като залива тялото си с глюкоза, като по този начин се съпротивлява на замръзване и дехидратация. Земноводно с невероятни способности живее на територията от американския щат Алабама на юг до ледените простори на Аляска и далечния север на Канада. Дървесната жаба "Lithobates sylvaticus" е издръжливо същество, чиито характеристики не спират да удивляват лаиците и биолозите.

Що се отнася до Джийн Хилиард, далеч по-важният въпрос е какво точно означава „замръзване“. Макар и ниска, телесната ѝ температура, според съобщенията, все още е доста над нулата. Има огромна разлика между метафоричното „замръзнала до кости“ и буквално водата във вените на човек да замръзне.

Фактът, че тялото на това момиче е било сковано, е често срещан признак на тежка хипотермия, тъй като мускулната скованост се увеличава до степен, че може дори да наподобява сковаността, която се наблюдава при мъртво тяло.

Фактът, че повърхността на тялото ѝ е била студена и бяла, а очите ѝ са изглеждали стъклени и „твърди“, може да се обясни и с факта, че в такива ситуации тялото затваря каналите на кръвоносните съдове под кожата, за да могат органите да функционират поне малко, и това се случва до степен, в която тялото изглежда пепеляво и остава изключително студено на допир.

В тези случаи медицинският персонал забелязва силно свити вени, особено ако са покрити с тънки слоеве дехидратирана кожа, плътно притиснати от сковани мускули, което води до счупване на иглата на спринцовката при опит за пробиване.

Няма съмнение обаче, че Жана е имала късмет. Колкото повече научаваме за невероятните неща, които човешкото тяло може да издържи, толкова по-малко можем да разчитаме на късмета, за да спасим животи, и толкова повече на медицинския напредък и бързите реакции.