Вегетарианците имат по-нисък риск от пет вида рак, но двойно по-висок риск от един

Изследването, базирано на данни от повече от 1,8 милиона души, проследявани в продължение на няколко години, установи, че вегетарианците имат 21% по-нисък риск от рак на панкреаса, 12% по-нисък риск от рак на простатата и девет % по-нисък риск от рак на гърдата в сравнение с месоядните. Вегетарианците също така имат 28% по-нисък риск от рак на бъбреците и 31% по-нисък риск от множествен миелом , се казва в проучването, публикувано в British Journal of Cancer.

Кои са храните с най-голямо съдържание на протеин?

„Това проучване е наистина добра новина за вегетарианците, тъй като те имат по-нисък риск от пет вида рак, някои от които са много разпространени сред населението“, каза пред The ​​Guardian д-р Аврора Перес-Корнаго, водещ изследовател в проучването, проведено в Оксфордския университет.

Въпреки че вегетарианската диета като цяло е доказано защитна, учените също така са установили, че хората, които не ядат месо, имат почти два пъти по-голям риск от най-често срещания вид рак на хранопровода , известен като плоскоклетъчен карцином, в сравнение с тези, които ядат месо. Изследователският екип предполага, че това може да е свързано с липса на ключови хранителни вещества, като витамини от група В.

Веганите са имали 40% по-висок риск от рак на червата в сравнение с месоядните. Това може да се дължи на по-ниския им среден прием на калций (590 мг на ден, в сравнение с препоръчителните 700 мг на ден във Великобритания), както и на по-ниския прием на други хранителни вещества.

Изследователите посочват, че са необходими повече изследвания, за да се определи дали консумацията на месо е проблемът или дали определени компоненти на вегетарианската диета намаляват риска от рак, като отговорът може да варира в зависимост от вида на рака.

„Впечатлението ми е, че разликата е по-вероятно да е свързана със самото месо, но това е мнение, което не сме проверили директно“, каза д-р Тим Кий, професор по епидемиология в Оксфордския университет и съавтор на изследването.

Въпреки че връзката между консумацията на червено и преработено месо и риска от рак на дебелото черво е вече известна, не е било възможно надеждно да се оцени връзката между диетата и по-редките видове рак поради малкия брой вегетарианци и вегани, включени в предишни проучвания.

За да преодолеят това, авторите са използвали данни от различни глобални проучвания за храненето и здравето. В него те са анализирали данни от около 1,64 милиона души, които ядат месо, 57 016 души, които ядат птиче месо, но не и червено месо, 42 910 души, които ядат риба, но не месо (пескетарианци), 63 147 вегетарианци и 8 849 вегани, които са били проследявани средно 16 години. Взети са предвид и фактори, които могат да повлияят на риска от рак, като индекс на телесна маса и тютюнопушене.

Проучването, финансирано от Световния фонд за изследване на рака, обхваща 17 различни вида злокачествени заболявания, включително рак на стомашно-чревния тракт, белия дроб, репродуктивната и пикочната система, както и злокачествени заболявания на кръвта.

Няма доказателства, че вегетарианците имат по-нисък риск от рак на дебелото черво в сравнение с месоядните. Това вероятно се дължи на относително ниския прием на червено и преработено месо в това проучване в сравнение с по-скорошни кохорти, а Кий каза, че резултатите „не са в противоречие“ с предишни открития, които свързват червеното и преработеното месо с рака на дебелото черво.

„Възможно е резултатите да са различни, ако в групата, консумираща месо, имаше повече хора с много висок прием на месо“, добави изследователят.

Пескетарианците са имали по-нисък риск от рак на гърдата и бъбреците, както и по-нисък риск от рак на дебелото черво. Хората, които са яли само птиче месо, са имали по-нисък риск от рак на простатата.

Участниците са били проследявани средно по 16 години, което е позволило ефективно наблюдение на резултатите от рака, но е означавало и, че хранителните навици са се променили от 90-те и 2000-те години, когато много от участниците първоначално са били включени в проучванията. Например, ултрапреработените храни сега се консумират по-често, а веганските продукти като овесеното мляко често са обогатени с калций и други хранителни вещества.

Професор Джулс Грифин, директор на Института Роует в Университета в Абърдийн, който не е участвал в изследването, нарече работата впечатляваща.

„Това, което липсва в това проучване, е сравнение с група, хранеща се според насоките на Британската национална здравна служба, където месото и рибата се консумират умерено, но все пак осигуряват важни хранителни вещества - това може да е оптималната диета за намаляване на риска от рак, свързан с диетата, сред населението“, каза Грифин.