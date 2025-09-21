22 септември: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да се яде утре

Утре, 22 септември, църквата почита паметта на Преп. Козма Зографски. Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с тоз църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 22 септември

Йона живял в галилейския град Гат-хефера през осми век пр.н.е. Той бил един от дванадесетте малки пророци – автори на книги с пророчества. Йона пророкувал сред езичниците в столицата на асирийското царство, Ниневия, и историята на светеца е наистина изумителна.

Ниневия по това време бил красив и многолюден, но упаднал морално град. Според легендата, Господ призовал Йона да отиде в столицата на Асирия и да им проповядва покаяние, за да не загинат. Йона отказал да отиде, тъй като асирийците тогава били врагове на израилтяните, затова се качил на кораб, пътуващ за Йопа. По пътя корабът се оказал в епицентъра на ужасна буря и моряците хвърлили жребий, за да определят кой е съгрешил и защо е наказан. Жребият паднал върху Йона - той признал непослушанието си и поискал да бъде хвърлен в морето, за да спаси самият кораб.

В морето Йона бил погълнат от кит и в корема му прекарал три дни в молитва и покаяние. Случило се и друго чудо: китът изплюл плячката си на брега. След това Йона отишъл в Ниневия и станал проповедник там. Жителите на града се покаяли и живели щастливо повече от 200 години (през 610 г. пр.н.е. Ниневия била окончателно разрушена), а пророк Йона се завърнал у дома.

Свещеномъченик Фока живял през първи век в град Синоп (сега Турция) - откъдето идва и името му. Той бил праведен и състрадателен човек, а също така притежавал дара да лекува хора, като изгонвал демони. По време на своето време той помогнал на мнозина да се обърнат към Христос и Фока бил ръкоположен за епископ на града. Когато по време на управлението на император Траян започнали гонения срещу християните, епископът бил принуден да се отрече от вярата си. Но той отказал, за което бил екзекутиран. През 404 г. мощите на светеца били пренесени в Константинопол.

Какво не бива да правите на 22 септември

На 22 септември, както и на всеки друг ден, Църквата не одобрява кавгите, нецензурния език, клюките и се обявява срещу клеветите и осъждането, както и срещу завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. На тези, които молят за помощ, не бива да се отказва

Според народните вярвания човек не трябва да бъде мързелив или да спи твърде дълго - ще има проблеми с парите, а също и да не лови, продава и яде риба - в памет на това как пророкът е седял в корема на кит.

Какво можете да правите на 22 септември?

Свети Фока се смята за защитник от пожари и спасител на давещите се; хората се молят на светеца и за защита на дома. На този ден е добре да се консумират ястия с репички, за да се подобри здравето. Добра поличба е, ако на 22 септември падне шишарка на главата ви – носи богатство.

