Родителите могат мигновено да повишат увереността на детето с един прост 10-секунден трик. Обръщането към него по име, осъществяването на зрителен контакт и специфичните похвали изграждат самочувствие.
Всеки родител иска да отгледа уверено, щастливо и емоционално силно дете. Но истината е, че увереността не е нещо, с което детето ви се ражда току-що; тя е нещо, което се изгражда ден след ден, дума по дума.
Написването на картичка за рожден ден на някого често е нещо, което се оставя за последния момент. Да измислите какво да напишете на картичка за рожден ден (или дори да знаете какво послание за рожден ден да публикувате в социалните мрежи) може да бъде също толкова трудно, колкото и да запомните самата дата.
Карл Густав Юнг вярвал в лесните отговори. Той вярвал в силата на въпросите - въпроси, които не оставят човек сам. Неговите въпроси не бяха насочени към диагноза или анализ, а към истината , която всеки носи в себе си, често скрита под пластове роли, очаквания и страхове.
В студения сезон, през есента и зимата, кокошките изпитват известен стрес и изразходват повече енергия за затопляне, отколкото през лятото, така че е много важно храната им да бъде питателна и балансирана.
Утре, 9 октомври, е празникът на свети апостол Яков Алфеев и св. Атанасия, според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.
Гроздето е една от най-ценните култури в земеделието – символ на плодородие, богатство и здраве. България от векове е известна със своите лозя, но освен с добрия климат и почви, лозарите трябва да се справят и с редица предизвикателства.
Кръвта е жизненоважна течност, която ни обединява като хора, но и ни прави уникални чрез множеството си разновидности. Макар повечето хора да познават основните кръвни групи — A, B, AB и O — светът на кръвните типове е много по-богат и сложен.