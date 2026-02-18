9 причини все повече мъже да избягват брака

9. По-лесно е да се откажеш, отколкото да се провалиш публично

Съвременните мъже все по-често се пенсионират и избягват брака и традиционния живот, и всичко това по 9 причини, пише "Sensa".

Съвременните мъже тихо се оттеглят от брака и традиционния живот по 9 причини.

Сметките им вече не се изплащат и бракът им изглежда като голям риск.

Още: Тестът от 3 въпроса на Фройд разкрива всичко за вас

Малко са хората в обкръжението им - близко или далечно семейство - които да нямат роднина, който е над 40 години, има добра работа и апартамент и когото на всяко семейно събиране питат кога ще се установи. И все повече от тях имат отговор „Няма“, защото не планират брак или деца.

Всъщност, все повече мъже тихомълком се отдалечават от традиционния път - брак, дом, деца. Не защото са мързеливи или незрели, а защото правилата са се променили, а очакванията са останали същите.

1. Фактурата вече не е дължима

Цената на живот се е повишила, заплатите са в застой, сигурността на работното място е по-ниска от преди. Въпреки това, от мъжете все още се очаква да бъдат основната финансова подкрепа на семейството. Много от тях просто не могат да си позволят живота, който се очаква от тях.

Още: 6 правила за парите, които богатите не нарушават

2. Противоречиви послания за мъжествеността

От една страна, традиционната мъжественост е критикувана като токсична, а от друга, от мъжа все още се очаква да инициира, да печели повече, да бъде защитник и стълб . Това противоречие създава объркване и натиск.

3. Бракът изглежда като голям риск

Много хора са преживели трудни разводи в семейството и обкръжението си. Финансовите и емоционалните загуби изглеждат твърде големи, така че за някои бракът се превръща в рискована инвестиция с несигурен резултат.

Още: 4 скрити признака на жени с рядка духовна сила

4. Липса на общност и подкрепа

Мъжете днес имат по-малко близки приятелства и стабилни социални мрежи от предишните поколения. Без тази подкрепа идеята за допълнителна отговорност изглежда твърде трудна.

5. Продължителността на живота не е реалистична

Преди беше реалистично да завършиш училище, да си намериш работа, да си купиш апартамент и да създадеш семейство до 30-годишна възраст. Днес мнозина едва успяват да се справят с дълговете си, работят на несигурна работа и живеят като наематели. Очакванията остават същите, но обстоятелствата не са същите.

Още: Синдром на "забавения" живот и как да го преодолеете

Прочетете нашата галерия с мъдри цитати от Владета Йеротич за значението на любовта:

6. Умора от постоянна инициативност

Въпреки промените в половите роли, от мъжете все още се очаква да бъдат първите, които ще се обърнат към тях, ще планират, ще предложат брак . Постоянното излагане на отказ и натискът да „бъдат активната страна“ изтощават мнозина.

7. Чувство за заменяемост

Още: Защо хората, които „винаги са мили“, често са неуважавани: Къде е границата, която не бива да се преминава?

Приложенията за запознанства създават усещането за пазар, където критериите са сурови, а конкуренцията е голяма. Много обикновени мъже имат впечатлението, че са невидими и лесно заменими.

8. Бащинство без ясна награда

Някои мъже имат впечатлението, че от бащите се очаква предимно да играят финансова роля , докато емоционалната и родителската им роля е второстепенна. Това създава дилема за тях относно собствената им стойност в тази роля.

9. По-лесно е да се откажеш, отколкото да се провалиш публично

Страхът от провал - финансов, брачен или родителски - кара някои мъже просто да не се впускат в играта. Отдръпването изглежда по-безопасно от риска да не отговорят на очакванията.