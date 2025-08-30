Войната в Украйна:

Ако една двойка спре да се кара , любовта си отива

30 август 2025, 21:25 часа 0 коментара
Ако една двойка спре да се кара , любовта си отива

Съдържание:

Зигмунд Фройд ни е оставил много интересни теории за човешката душа и емоции, а ето как да разберете кога любовта си отива и защо хората се разделят.

Зигмунд Фройд е основният представител на психоанализата. Той разработва теория, според която човекът е несъзнателно същество, без способността да взема свободни решения. Основната идея е, че човекът не може да взема рационални решения, защото в повечето случаи всички човешки избори се случват на несъзнателно ниво. Фройд е вярвал, че голяма част от нашето поведение се движи от несъзнателни желания и конфликти. Това са чувства и мисли, за които може дори да не сме наясно, но все пак влияят на действията ни. А те влияят и на емоционалния ни живот.

Зигмунд Фройд: Kак хората проектират емоциите си върху вас

Фройд е имал интересни възгледи за пробуждането на любовта, както и за нейното угасване. Известната теория на Фройд е, че „ние не се избираме случайно... а срещаме само тези, които вече съществуват в нашето подсъзнание“. Разводът също е трудна тема, има много причини, поради които двама души се разделят, а Фройд има три интересни идеи по въпроса.

Още: Какви скандални неща казва Фройд за жените?

1. Ако една двойка спре да се кара , любовта си отива.

Липсата на какъвто и да е конфликт може да доведе до застой в развитието на една връзка. Разбира се, умереността е важна във всичко. Здравословната дискусия е полезна, всяко преувеличение и мълчание, което продължава няколко дни, не са. Всяка връзка изисква здравословна комуникация, конструктивна дискусия за разрешаване на определени проблеми и способност за изразяване на ясни виждания. Ако си мислите, че като мълчите и игнорирате определени проблемни въпроси, те ще изчезнат, грешите , те само ще се натрупват и умножават.

2. Човешка природа е да цени и желае над всичко това, което не може да постигне.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В началото на почти всяка връзка е лесно да разберем определени чувства, които ни водят. Има интрига, несигурност и малко опасност. Не знаеш точно какво можеш да очакваш или постигнеш, така че съответно оценяваш този първоначален адреналин. Когато обаче връзката стане сравнително стабилна, тя става по-малко интересна за теб, независимо дали имаш добра жена до себе си или не. Губиш интерес, защото вече си изградил връзка и приемаш всичко за даденост. Просто човешка природа е да цениш това, което не си постигнал или все още не можеш да направиш, а когато го получиш и го постигнеш, всичко става по-малко интересно.

Още: Фройд: Колкото по-безупречен е човек външно, толкова повече демони има вътре в него

Силните взаимоотношения се градят на доверие, уважение и взаимно разбирателство, но за да не загубят своята привлекателност, е важно да не забравяме за магията на интригите и интересите, които правят всеки ден от съвместния ви живот уникален и неповторим. Това могат да бъдат неочаквани изненади, спонтанни действия, съвместни приключения или дори тайни срещи.

3. Който обича много, познава жените, който обича само една, знае какво е любов.

Фройд подчертава, че сме готови да останем близки с човек само ако чувстваме любов. Когато две сърца са свързани от любов, те създават невидима нишка, която ги държи заедно дори в най-трудните моменти. Връзка на навик, чувство за дълг или съжаление за съвместно придобит капитал не прави хората щастливи.

А Фройд вярвал, че най-лошото е, че много двойки живеят така – по навик. Истинската връзка, в която има любов, ще оцелее.

Още: Зигмунд Фройд: Срещаме само онези, които вече съществуват в нашето подсъзнание

Истинската любов е, когато си готов да останеш с някого не заради страха от самота или загуба, а заради желанието да споделиш живота си с него, което го прави по-ярък и пълноценен. Когато не можеш да си представиш живота си без човек, защото той е станал част от теб.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
раздяла връзка Зигмунд Фройд отношения
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес