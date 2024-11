Без Камила: Крал Чарлз III на премиерната на "Гладиатор" II (ВИДЕА)

Крал Чарлз III остави в Бъкингамския дворец съпругата си Камила, която лекува инфекция и отиде на премиерата на "Гладиатор" II. Лентата на режисьора Ридли Скот е с безпрецедентен бюджет от 300 млн.

This evening, The King attended the 72nd Royal Film Performance screening of Gladiator II, in aid of The Film and TV Charity of which he is Patron. pic.twitter.com/yyCMovFqyQ