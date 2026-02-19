Диетолози разкриха кое ядково масло е №1 – отговорът ще ви изненада

Ядковите масла могат бързо да се превърнат в засищащ сандвич, да бъдат основа за ароматен сос или да осигурят здравословен тласък към печени изделия и смутита. Но освен че служат като вкусна съставка както в сладки, така и в солени рецепти, ядковите (и семенните) масла са пълни с полезни за здравето хранителни вещества.

Какво да търсите в ядковотп масло

Най-добрият начин да определите колко здравословно е едно ядково масло? - проверете списъка със съставките.

„Когато търсите здравословно ядково масло, в идеалния случай търсете само една съставка... ядки! Казвам това, защото някои ядкови масла съдържат добавени пълнители или масла. Това удължава срока на годност на продукта, но понякога може да доведе до по-високи калории и по-ниска хранителна стойност“, обяснява Кортни Пелитера, диетолог. Освен това, за много добавки и консерванти – лесно забелязани като съставки, които не разпознавате или имате проблеми с произнасянето – няма дългосрочни доказателства, да се разберат истински техните въздействия върху здравето.

„Оттам препоръчвам да следите нивата на сол и захар на етикета на продукта. Това са две често срещани съставки, от които обикновено приемаме твърде много през деня, така че, ако е възможно, предпочитам да избирам видове ядково масло, които имат минимално количество сол и добавена захар, за да намаля риска от здравословни проблеми като високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и диабет тип 2“, добавя Линдзи Джо, регистриран диетолог.

Това се дължи на факта, че добавената рафинирана захар е основен мотор на възпалението в организма, и прекомерен прием на натрий с течение на времето може да повиши нивата на кръвното налягане, което води до хипертония – често срещан предшественик на сърдечни заболявания.

Масла, като палмово и кокосово, също често се добавят към много ядкови масла, които се предлагат в магазините за хранителни стоки. Те могат да бъдат с високо съдържание на наситени мазнини, което, макар и спорно, може да доведе до повишени нива на холестерол с течение на времето (при консумация в големи количества).

Най-здравословното ядково масло

Но кое ядково масло е любимо на специалистите? По ирония на съдбата, това е доброто старомодно фъстъчено масло!

„Според мен нищо не може да се сравни с класическото фъстъчено масло. То е едновременно сладко и солено и се съчетава добре с почти всичко - от плодове до овесени ядки, целина и дори препечен хляб с авокадо (повярвайте ми, задължително е да го опитате!), споделя Йънг, диетолог.

Пелитера се съгласява и добавя: „Обичам доброто старомодно фъстъчено масло! Това е най-рентабилното и широко достъпно ядково масло. Две супени лъжици обикновено фъстъчено масло съдържат 8 грама протеин на порция.“, е с ниско съдържание на наситени мазнини с 1 до 2 грама и дори осигурява малко фибри. Освен това, фъстъченото масло естествено съдържа мононенаситени и полиненаситени мазнини, които помагат за понижаване на холестерола.

Джо се съгласява, добавяйки: „Знаете ли, че фъстъците всъщност имат повече протеини от всеки друг ядков продукт (8 грама на порция)?“

Изследванията свързват консумацията на фъстъци почти всеки ден с намален риск от сърдечно-съдови заболяванияи диабет тип 2 „особено при жените“, предлага още Йънг. „Фъстъченото масло е богато и на антиоксиданти, особено витамин Е“, което помага за предпазване на клетките от увреждане и поддържа здрава имунна система“.

И за щастие, това широко достъпно ядково масло улеснява намирането на варианти с ниско съдържание на съставки – без добавена захар, сол или други екстри – на достъпна цена, за разлика от някои други видове.

