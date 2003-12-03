Може би мислите, че няма голяма разлика между десничар и левичар, но изследванията показват, че всъщност има много съществени, научни разлики между десничарите и левичарите, всяка от които има своите предимства.
Може да е трудно да изперете завивките у дома, ако нямате пералня и сушилня с изключително голям капацитет. Не става въпрос само за това дали можете да поберете завивката в пералнята си, а за това, че сушилнята ви трябва да има достатъчно голям капацитет, за да възстанови обема на завивката.
Доматената супа е едно от най-емблематичните ястия, които съчетават простота и изключителен вкус. Въпреки че основната ѝ съставка – доматът – е достатъчно богат на аромат и цвят, именно подправките са тези, които извайват крайния характер на супата.
Индия е страна на контрасти, традиции и ритуали, които понякога оставят чужденците озадачени. Това е място, където свещеното и ежедневното се преплитат, където древните вярвания все още определят ритъма на живота, и където културата е толкова пъстра, че често се възприема като загадъчна.
Шопите са една от най-колоритните и разпознаваеми етнографски групи в България. Живеещи в земите около Софийското поле, в района на Драгоман, Ботевград, Сливница, Самоков и част от Сърбия и Северна Македония, те оставят трайна следа със своите обичаи, говор, песни и хумор.
Астролозите съветват да изберете датата на посещението си при фризьора въз основа на фазите на луната. Подходящият ден за подстригване на косата може да повлияе не само на външния ви вид, но и на вътрешното ви състояние, жизнената енергия и благополучието.
Ходенето в момента се слави като чудесен начин да останете активни, без да натоварвате излишно ставите си. Всъщност експертите казват, че изгорените калории при ходене са едни от най-устойчивите и ефикасни стъпки – буквално и преносно – направени към постигане на фитнес цели и отслабване.
Чувствате се страхотно, когато излезете от фризьорски салон с този свеж нов цвят на косата и еластични, лъскави кичури. Номерът обаче е да запазите нещата в това състояние, след като се върнете към рутинната си грижа за косата.
Кой казва, че някои от най-шикозните дестинации в света трябва да струват еквивалента на първоначална вноска за кола? Не е така, ако планирате екскурзията си през есенния „междинен сезон“ - идеалният период през септември, октомври и началото на ноември, когато повечето хора са отново на работа, в училище или все още се възстановяват от летните си почивки.
Утре, 2 октомври, вярващите честват деня на паметта на светия свещеномъченик Киприан. Ето какви са обичаите, забраните и народните знаци, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре, 2 октомври.