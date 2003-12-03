Кой казва, че някои от най-шикозните дестинации в света трябва да струват еквивалента на първоначална вноска за кола? Не е така, ако планирате екскурзията си през есенния „междинен сезон“ - идеалният период през септември, октомври и началото на ноември, когато повечето хора са отново на работа, в училище или все още се възстановяват от летните си почивки.