Написването на картичка за рожден ден на някого често е нещо, което се оставя за последния момент. Да измислите какво да напишете на картичка за рожден ден (или дори да знаете какво послание за рожден ден да публикувате в социалните мрежи) може да бъде също толкова трудно, колкото и да запомните самата дата.