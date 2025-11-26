Какво трябва да знаят онлайн търговците през 2025 г. - експертни наблюдения от екипа на FAVI

Поглед към бъдещето: как да растем устойчиво през 2026 г.

От видимост към доверие: как платформите променят връзката между магазините и клиентите

Потребителят от 2025 г.: взискателен, информиран и мобилен

Как технологиите, доверието и адаптивността ще определят успеха на онлайн магазините през 2025 г.

Онлайн търговията никога не е била по-динамична.

Променящото се потребителско поведение, новите технологии и растящите очаквания на клиентите изискват бизнесите да бъдат гъвкави, иновативни и преди всичко - близо до своята аудитория.

В рамките на годината екипът на FAVI.bg - платформата, която свързва хиляди потребители и десетки онлайн магазини за мебели и декорация - сподели своите наблюдения и съвети за устойчив растеж в сектора.

Потребителят от 2025 г.: взискателен, информиран и мобилен

“През последната година наблюдаваме, че потребителите стават все по-взискателни и внимателни в избора си. Те търсят не просто мебели или декорации, а цялостно вдъхновение за дома си - идеи, стилове и решения, които отразяват личния им вкус.”

Екипът на FAVI подчертава, че клиентите вече не купуват само продукт - те купуват усещане, визия и доверие.

Според данните от платформата потребителите все по-често избират продукти, които съчетават добро качество, достъпна цена и надеждност на марката.

Интересен факт: над 80% от посещенията на FAVI идват от мобилни устройства, основно с Android и браузър Chrome. Това ясно показва, че за онлайн магазините mobile-first подходът вече не е препоръка, а задължителен стандарт - от скоростта на зареждане до удобството на дизайна и навигацията.

Най-популярните категории сред българските потребители остават големите мебели – легла, дивани, гардероби, кухненски модули - следвани от домашен текстил и декоративни аксесоари.

Сезонността също оказва сериозно влияние:

От февруари до юни се увеличава търсенето на продукти за градината - батути, басейни и джакузита, барбекюта, люлки, шезлонги и др. ;

- батути, басейни и джакузита, барбекюта, люлки, шезлонги и др. ; През есента и зимата нараства интересът към текстила за дома - спално бельо, покривала, килими и одеяла;

- спално бельо, покривала, килими и одеяла; Осветлението е сред най-силните категории във FAVI България - с богато разнообразие и стабилен ръст в интереса.

“През 2025 и 2026 г. успехът няма да зависи само от това какво продавате, а как го представяте -с качествени изображения, вдъхновяващо съдържание и отлично потребителско преживяване, особено на мобилни устройства.”

От видимост към доверие: как платформите променят връзката между магазините и клиентите

“FAVI не е просто източник на трафик - това е платформа, която свързва хората с търговци и марки, на които могат да се доверят.”

Онлайн потребителите идват във FAVI, когато са в етап на активно търсене и вдъхновение.

Това е моментът, в който доверието и представянето на марката имат най-голяма стойност.

Брандовете, които залагат на последователност, визуална идентичност и коректност, постигат не само продажби, но и дългосрочна лоялност.

Аудиторията на FAVI е предимно жени между 35 и 54 години, активно ангажирани с темите за дом, декорация и стил.

За тях платформата е място, където вдъхновението среща действието - от идеята до реалната покупка.

“Допълнителна стойност за нашите партньори носи услугата FAVI Extra - интегрирано решение за събиране на реални клиентски отзиви, което подпомага изграждането на доверие и подобрява видимостта на продуктите в каталога на платформата.”

Търговците, които поддържат актуално съдържание, използват качествени снимки и отговарят бързо на запитвания, печелят повече от видимост - те печелят доверие, което води до реална конверсия и повторни покупки.

Поглед към бъдещето: как да растем устойчиво през 2026 г.

“Нашият съвет е да се мисли дългосрочно - не само за продажбите днес, а за доверието и лоялността утре.”

Според екипа на FAVI, онлайн търговците трябва да гледат напред и навътре едновременно - да следят тенденциите, но и да познават своята аудитория.

Поколенията Z и Alpha ще бъдат основната покупателна сила в следващите години.

Те са дигитални, визуални, прекарват време в TikTok, и търсят искрени, смислени и ангажиращи брандове.

Не по-малко важна тенденция е ролята на изкуствения интелект.

Все повече потребители използват AI инструменти, за да търсят вдъхновение или да сравняват продукти, което означава, че бизнесите трябва да бъдат видими и в тези нови дигитални среди.

“AI не е заплаха, а инструмент. Той може да ускори процеси, да намали разходи и да отвори пространство за повече креативност. Устойчивият растеж идва от комбинацията между разбиране на аудиторията, адаптивност и автентичност.”

Доверието е новата валута на онлайн търговията

Онлайн търговията вече не се измерва само в кликове и поръчки.

Днес успехът се гради върху доверие, автентичност и преживяване - трите опори, които определят бъдещето на сектора.

Платформи като FAVI.bg, които комбинират данни, технологии и човешко разбиране, показват как бизнесът може да расте не просто по обем, а по стойност.