Къде да сложим дафинов лист, за да привлечем късмет и пари?

23 януари 2026, 22:26 часа 0 коментара
Съдържание:

Фън шуй смята дафиновия лист за мощен по няколко причини - ако го поставите на определени места в къщата.

Древната философия и практиката на фън шуй използват дафиновия лист, за да привличат късмет в дома, да отблъскват насекоми и да подобряват съня.

Древната философия на фън шуй се фокусира върху енергията на пространството, в което живеем, и включва всичко, което обгражда човек: дом, офис, градина... Тя се разбира като външна сила, която обгражда индивида и може да бъде възприета чрез петте сетива . Тази философия се прилага и към подредбата на пространството с цел постигане на хармония и насърчаване на положителна енергия . В този контекст дафиновият лист играе важна роля, защото според фън шуй е растение със специални свойства за привличане на късмет, пари и защита .

Дафиновият лист, научно известен като Laurus nobilis, е ароматно растение, което често се използва в средиземноморската кухня. Във фън шуй обаче му се приписва и способността да пречиства енергията на дома, да насърчава мира, а някои дори казват, че може да привлича богатство.

И къде трябва да сложите дафинов лист в къщата, за да привлечете късмет?

Много практикуващи фън шуй обясняват, че дафиновите листа трябва да се поставят в определени ъгли, за да блокират негативната енергия и да привличат положителни вибрации.

Експертите препоръчват следните места:

В ъглите на стаята за пречистване на въздуха и околната среда.

На главната врата, за да се насърчи навлизането на добра енергия.

В чекмеджета и шкафове за насърчаване на хармонията в дома.

А за тези, които искат да привлекат пари: трябва да сложат лавър в портфейла си .

Дафинов лист

Дафинов лист за отблъскване на насекоми

От друга страна, дафиновият лист има и свойства, които могат да отблъскват насекоми , включително хлебарки . Дафиновите листа съдържат летливи съединения като евкалиптол и метилевгенол, които са неприятни за тези насекоми.

За да се възползвате от тези свойства, е достатъчно да поставите чаршафи на всяка врата в къщата, зад тях, особено външните. Те могат да се поставят и на прозорците или в ъглите, където знаем, че влизат насекоми.

Някои от препоръчителните места, които хората посочват в социалните мрежи, които традиционно се използват в нашия регион, са:

И накрая, не бива да забравяме ползите от дафиновия лист за по-добър сън . Един от старите народни трикове е да се сложи дафинов лист под възглавницата, за да се подобри сънят - защото етеричните масла от дафиновия лист се освобождават през нощта.

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
