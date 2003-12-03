Може да е трудно да изперете завивките у дома, ако нямате пералня и сушилня с изключително голям капацитет. Не става въпрос само за това дали можете да поберете завивката в пералнята си, а за това, че сушилнята ви трябва да има достатъчно голям капацитет, за да възстанови обема на завивката.