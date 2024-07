Милиардерът Илон Мъск показа своята майка. Това той направи, споделяйки нейна снимка в платформата X.

"Майка ми казва: "Здравей". Поздравете я", призовава Мъск. Дали това наистина е майката на Мъск, не може да сме сигурни, но определено има известна прилика между тях. ОЩЕ: "Глас народен, глас Божи": Мъск изпрати торта с този надпис - ето на кого (СНИМКА)л

My Mom says Hi. Say it back ❤️ pic.twitter.com/BJykunDuUT