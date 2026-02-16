Новият сезон на "Ергенът" стартира по-рано - обрати и рязко отпадане на участнички още в епизод №1 (СНИМКИ)

Новият пети сезон на "Ергенът" стартира близо денонощие по-рано от телевизионното си излъчване с предпремиера в стрийминг платформата VOYO, а абонатите на приложението видяха тазгодишния кастинг и първите изненади в новия сезон. Actualno.com ви представя най-любопитните мигове от първия епизод на хитовото риалити.

Първите близо 2 часа и 45 минути предложиха множество обрати още на старта и отпадане на седем участнички още преди да започне приключението в Шри Ланка, а тримата ергени направиха подбор на участничките доста по-късно. Причината - за първи път близки на Кристиян, Стоян и Марин проведоха кастинг на 30-е дами предварително и на практика изгониха част от тях, като за същинското пътуване до острова на любовта ще се състои само за 22 от момичетата.

Познавайки ги най-добре, братът и снахата на Кристиян, майката и най-добрият приятел на Стоян и най-близките приятели на Марин имаха решаваща дума за това кои дами да получат покана за специален бал в София - първата възможност за среща лице в лице с Кристиян, Стоян и Марин преди отпътуването за Шри Ланка.

Епизодът стартира с куриозни моменти, които включваха факти от животите на тримата мъже. Оказа се, че бизнесът на Крис в САЩ включва... оглеждане на канабис в Оклахома. След обилно количество хазартни реклами и обиколка на вилата на любовта, същинския селекционен процес започна още в София със специален бал.

Провокациите в сезона

Още в подбора на участничките проличаха любимите на зрителите провокации под формата на по-специфични участнички. Като например Десислава, която се самоопредели като "химик-артист" - ексцентричен учител по химия, но и бивша поп-фолк певица, която си търси начин за възстановяване на сценичната слава. Тя обаче получи отказ от близките на ергените и така няма да се порадва на ефирно време и популярност, макар да доближи социалния профил на бивши участнички като Емили или Ана-Шермин например.

В онлайн епизода във VOYO участие взеха и влогърите Туджаров и Неделчо от "Надкаст", както и Мартин Елвиса и любимата му Йоанна от "Ергенът" 4. Изглежда обаче техните включвания под формата на кратки блиц коментари ще бъдат налични само в стрийминг платформата.

Равносметката след ударния старт

От първоначалния кастинг от 30 участнички, статистиката показва, че 13 от тях са със специални преференции само към един от ергените, девет момичета имат симпатии към двама от тях, а седем дами ще си пробват късмета и с тримата ергени.

В случаите с дамите, които имат симпатии към повече от едно от момчетата, на практика се получи любопитна ситуация, тъй като дори и отхвърлена от роднините на единия, а допусната от роднините на другия, конкретната участничка все пак може да стигне до избрания си и да "прескочи" първоначалния отказ.

Актриса, журналистка, фолк певица, дизайнерка, психоложка, социална работничка, дентална специалистка, историчка, художничка и финансова брокерка са само малка част от дамите, които тази година ще се впуснат в приключението на живота си в търсене на истинската любов в петия сезон.

Кои са ергените?

Кристиян Генчев, на 36 години, живее между Лос Анджелис и Оклахома, развива бизнеса си и търси жена, с която да сподели живота си и да изгради стабилно семейство. Марин Станев, 27 години, лекар по образование, обича приключенията, дългите разходки и тихите вечери с книга в ръка. Стоян Димов, 30 години, юрист и брокер на недвижими имоти, търси емоционално интелигентна жена с жизнерадост и дълбочина.

Неслучайно екзотична Азия за втора поредна година ще посрещне участниците в българската версия на „Ергенът“. Вдъхновена от философията на будизма, която не говори за „търсене на любов“, а за даване на любов, Шри Ланка е готова за истинска романтика, автентични емоции и нов подход към любовта. По тези географски ширини вярват, че същността на дълбоката любов се състои в това да предложиш щастие. Но не можеш да предложиш щастие, ако не си изграден вътре в себе си и не се обичаш.