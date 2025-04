Ръцете долу! Ще охраняват статуя, за да НЕ пипат гърдите ѝ

Известна статуя в Дъблин съвсем скоро ще се сдобие с охрана. Градският съвет е взел решение да пази скулптурата на Моли Малоун, за да попречи на хората да пипат гърдите ѝ. Бюстът ѝ е загубил оригиналния си цвят заради честото докосване, поради което се планира тя да бъде подложена и на реставрация, съобщи "Би Би Си".

"Дъблинският градски съвет не желае хората да докосват произведения на изкуството, било то на закрито или на открито, за да се избегнат щети и скъпи ремонти", заяви говорител на съвета.

"Височината на статуята и пространството около нея позволяват на тълпите да се събират лесно, а тя е част от обиколките, провеждани от екскурзоводи."

Властите в столицата на Ирландия не изключват и по-сериозни мерки, като да приберат Моли Малоун на закрито или да сложат ограда около статуята.

За момента съветът ще изпробва през май едноседмичен пилотен проект, при който ще бъдат разположени служители, които ще информират туристите за правилата и ще ги молят да не докосват статуята или да се качват на пиедестала ѝ.

Коя всъщност е Моли Малоун?

Статуята на Моли Малоун е издигната преди 37 години в чест на легендарна жена от Дъблин, която е продавала миди по улиците на ирландската столица. Не е ясно дали персонажът е базиран на реална или измислена личност, но фигурата на Моли Малоун е станала символ на част от работническата класа в Дъблин.

Тя е и тема на традиционна народна песен, в която се разказва за дъщерята на търговец на риба, която продава миди от количка. Според колоритния текст на песента Моли умира от треска, но после се връща като призрак, който все още кара количката си по улиците на града.

Както много други обществени скулптури в града, статуята получава закачлив прякор – "The Tart with the Cart" (Кокетката с количката). Според някои слухове, Моли Малоун е била не само продавачка на миди през деня, но и работила като компаньонка през нощта.

Статуята е издигната за първи път на улица "Графтън" в Дъблин през 1988 г. Тя е дело на известната скулпторка Жана Ринхарт. По-късно тя е преместена на близката улица "Сейнт Андрюс", за да бъде построена трамвайна линия.