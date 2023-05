Смъртта с косата? Тайнствен силует на коронясването на Чарлз III подлуди мрежата (ВИДЕО)

Кадрите буквално взривиха социалните мрежи и предизикаха много шеги и асоциации на първо място с образа на Смъртта, понесла в ръце своята неизменна коса.

Някои потребители пък дори предположиха, че това може да е духът на принцеса Даяна - първата съпруга на Чарлз, която загина в автомобилна катастрофа през 1997 г.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i