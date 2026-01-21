Войната в Украйна:

21 януари 2026, 20:21 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 22 януари, от Дамян Дамянов

"Заклинание"

Обричам ти се. Днеска и завинаги

Без ум и разум. И с душа и с плът.

И знай, че всичко светло в моя път

частица е от теб - за мен най-свидната.

Ах, колко дълго, страшно и мъчително

мълчах и трупах в своя страх нелеп

това, което сбирал бях за теб -

едната дума свята и спасителна.

Най-милата, най-святата, най-нежната.

А минала с мен в толкоз кал и мраз

дълбоко чиста я опазих аз.

Една и топла, пазих я с надеждата,

за всичко твое тя да е отплатата.

Аз само в нея можех да сбера

възторга от душата ти добра,

и клетвата, и прошката ти, святата...

Не казвай нищичко! Не трябва вричане.

А нека само наште две сърца

горят в кръвта на трите ни деца!

И в теб, Надеждо моя! В теб. Обичам те.

Дамян Дамянов

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение Дамян Дамянов
