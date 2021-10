Телевизионен водещ разкри лудориите на принц Хари

Известната британска телевизионна личност и комик Пади Макгинес наскоро издаде автобиографията си My Lifey, As Seen By The Sun. В книгата той разказа как веднъж се е забавлявал с принц Хари в един от лондонските клубове. Това се случило през 2016 г., само няколко седмици преди внукът на Елизабет II да срещне бъдещата си съпруга Меган Маркъл.

Пади каза, че той и Хари отначало просто танцували заедно, а след това Хари започна да сваля ризата му. „Малко е да се каже, че танцувахме твърде близо: гърдите ни буквално се докосваха. Тогава той започна да сваля ризата ми. Накрая танцувах топлес с принц Хари с бутилка бира във всяка ръка“, спомня си той в книгата. Според него тогава Хари си купил алкохолен коктейл и продължил да танцува. Жена разкри ужасяващата истина за моделния бизнес Британската актриса, водеща и бивша моделка Холи Уилоуби разкри бруталната истина за моделния бизнес от личен опит. Тя пише за това в с... Прочети повече След като танцът приключи, под аплодисментите на присъстващите се прегърнахме и той ме целуна по устните, разкри Макгинес. Приветстван от публиката като "легенда", Хари напусна клуба, спомня си Пади. Той добави, че на следващия ден Хари изпратил съобщение до техния общ приятел, комика Джак Уайтхол, в което написал, че е прекарал страхотна нощ и попитал дали Пади има главоболие. Само след месец принц Хари срещна Меган Маркъл и животът му се промени драстично. Той се стресна, загърбвайки скандалните партита и имиджа на купонджия, и стана примерен семеен човек – съпруг и баща на две деца. Той също престана да пие, Меган го увлече към правилното хранене и йога, на които тя е страстна почитателка.

Още от ЕВРОПА:

COVID-19 може да не свърши скоро, заради проблема с достъпа на ваксини

От Русия се оплакват, че Европа и СЗО умишлено не признават успеха на "Спутник V"

Борис Джонсън: Кралицата е в много добра форма

Защо е трудно да си журналист в Беларус

Меркел призова сънародниците си да не са безразсъдни

Путин пред Г-20: Увеличението на бюджетните дифицити носи риск от висока инфлация