ТОП 10 романтични филма, които ще ви накарат да повярвате в любовта

The Great Gatsby/ Великият Гетсби (2013)

"Великият Гетсби" е филм по едноименния роман на американския писател Ф. Скот Фицджералд, издаден през 1925 г. В главната роля е Джей Гетсби, изигран от Леонардо Ди Каприо. Той е милионер със съмнително минало, а за него се разказват различни истории как и кога е спечелил състоянието си. Въпреки богатството си – Гетсби е много самотен мъж, който жадува само за една жена – любовта на живота му Дейзи Бюкенън. Въпреки че е вече семейна – Гетсби прави всичко възможно, за да си я върне.

Филмът има 80 номинации за филмови награди и 50 награди, сред които 2 Оскара.

Me Before You/ Аз преди теб (2016)

Актрисата Емилия Кларк е в ролята на Луиза Кларк, която живее в малък провинциален град. Тя е само на 26 години, но няма път и посока за развитие. Работи постоянно, за да помага на семейството си, но и често сменя работата.

Пред нея се отваря интересна възможност – да бъде болногледачка на богат, млад банкер, който живее в голямо имение. След злощастен инцидент младият Уил е прикован към инвалидна количка. Той е загубил духа си, желанието за живот и е изключително циничен. Но появата на Лу преобръща живота му. Заедно те се хвърлят в поредица от приключения, които ще ги променят завинаги.

Pearl Harbor/ Пърл Харбър (2001)

„Пърл Харбър“ е военен филм, в който е представена красива романтична история. Бен Афлек е в ролята на Рафи - военен пилот, негов командир е Джими Дулитъл (Алек Болдуин), а най-добрият му приятел е винаги до него - Дани (Джош Хартнет). Рафи трябва да се бори за място в Кралските военновъздушни сили в Англия и е принуден временно да се раздели от красивата си приятелка Евелин (Кейт Бекинсейл). След заминаването на Рафи, Дани и Евелин са прехвърлени на военноморската база в Пърл Харбър. След известно време идва новината, че Рафи е загинал. Трагедията сближава романтично Дани и Евелин, но ситуацията се заплита, когато Рафи се завръща и се оформя любовен триъгълник.

The Age of Adaline/ Вечната Аделайн (2015)

Блейк Лайвли в ролята на Аделайн Боуман е 29-годишна жена, която след инцидент е извън времето и не остарява в продължение на няколко десетилетия. Тя води самотен живот и държи всички далеко от себе си, за да не разкрият тайната й.

Една случайна среща с харизматичния Елис Джоунс (Мишиел Хюисман) събужда желанието й за романс. Тя взима решение в името на любовта, за която може би си струва да загуби своето безсмъртие.

About Time/ Въпрос на време (2013)

„Въпрос на време“ е британска романтична комедия, която разказва за младия Тим, който пътува в миналото с цел да промени към по-добро бъдещето си. Баща му споделя за тази дарба, която се предава в семейството им, и така Тим решава да направи живота си по-хубав, като цел номер едно е да си намери гадже.

Той намира перфектната жена в лицето на Мери (Рейчъл Макадамс) и започва да търси идеалните моменти, които да направят първите им срещи незабравими. Докато се стреми единствено към това, разбира че няма как да направи целия живот перфектен - тревогите и разочарованията са част от него. Научава, че пътуването във времето не е шега и носи своите последствия.

Just Like Heaven/ Истина ли е... (2005)

„Истина ли е“ е романтична комедия, базирана на френския роман от 1999 г. „Ако беше истина“ на Марк Леви. В главната роля е актрисата Рийз Уидърспун, като Елизабет Мастерсън, която е млада лекарка изключително завладяна от професията си. За нея има само и единствено работа и никакъв личен живот. Една нощ след катастрофа – тя се оказва между живота и смъртта. Но не разбира това, докато една вечер самотен архитект наема нейния апартамент – Дейвид (Марк Ръфало). Дейвид мисли, че полудява, защото вижда духа й, но се оказва, че двамата с Елизабет са свързани на много по-високо ниво. Любовта и сближаването между двамата е само въпрос на време. А тази среща ще промени животите им завинаги.

The Fault in Our Stars/ Вината в нашите звезди (2014)

„Вината в нашите звезди“ е американски романтичен драматичен филм по едноименния роман на Джон Грийн. Шейлийн Удли е в ролята на 16-годишната Хейзъл Грейс, която е болна от рак, разпространяващ се бързо в тялото й. Родителите й я карат да посещава групи за взаимопомощ. Там се среща с дръзкия Огъстъс Уотърс, който подхожда смело и я кани на среща. Заедно се впускат в куп приключения, които ги сближават и разкриват същността им. Въпреки трудната съдба, която очаква и двамата, те са смели и отдадени един на друг. Докато животът не е стигнал до своя край – любовта може да се изживее по изключителен начин.

My Best Friend's Wedding/ Сватбата на най-добрия ми приятел (1997)

Филмът предлага комедия, романтика и много приключения. В главните роли са прекрасни актьори, като носителката на Оскар Джулия Робъртс („Ерин Брокович” – най-добра актриса, 2001), Рупърт Евърет, Камерън Диас и Дърмът Мълроуни.

Джулия Робъртс е в ролята на Джулиан, която търси любовта, но не успява да се задържи в сериозна връзка. След като е поканена на сватбата на най-добрия си приятел Майкъл (Мълроуни) и се запознава с годеницата му – Джулиан осъзнава, че все още е влюбена в него. Има само 4 дни, за да го спечели обратно.

Филмът има 12 филмови награди и 24 номинации, сред които една за Оскар.

The Vow/ Сватбен обет (2012)

„Сватбен обет“ е американска романтична драма, а главните герои са изиграни от Рейчъл Макадамс и Чанинг Тейтъм. Сюжетът разказва за двойка младоженци, които се възстановяват от пътен инцидент – Лео и Пейдж. Съпругата изпада в кома, но след като се събужда има проблеми с краткосрочна си памет и не помни съпруга си. Помни стария си живот – още преди да срещне Лео, но нищо след това. Лео трябва да спечели любовта и сърцето й отново, като започне отначало.

Remember Me/ Не ме забравяй (2010)

„Не ме забравяй“ е романтична драма, а в главните роли са Робърт Патисън, Лена Олин, Пиърс Броснан. Съдбата среща двама непознати – единият мисли само за бъдещето, а другият единствено за събитията тук и сега. Тейлър (Патисън) все още преживява семейна трагедията, като не може да загърби миналото. Той се признава за виновен за престъпление, което не е извършил, а така предизвиква гнева на един тираничен полицай. За да го ядоса, започва да се среща с дъщеря му, но тази среща се превръща в много повече. С помощта на Али той преоткрива любовта и забравя за отмъщението.