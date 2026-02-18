Трик за пране, който помага за премахване на упорити петна за нула време

Случват се петна. Да ги извадите от любимата си риза или панталон, за да изглеждат отново като нови? Това е съвсем друга история. Защо? Някои вещества - кафе, шоколад или червено вино, за да назовем само няколко - попиват директно във влакната на тъканта, което води до упорити петна от пране , които изглеждат невъзможни за премахване. Но упорито петно ​​не означава, че трябва да оставите любимата си тениска в чекмеджето за дрехи „у дома“. Вместо това, опитайте да я накиснете предварително за една нощ - изпитан трик за пране, за да спасите оцветените си дрехи.

Предварителното накисване не е нова концепция; всъщност, то датира поне от Средновековието. Неговата магия в борбата с петната е резултат от излагането на вода (известна още като универсален разтворител) и силата на днешните перилни препарати, да не говорим за удължения период на действие. Продължителното накисване позволява на водата и перилния препарат да попият в петното и да го отделят от влакната, без да повредят дрехите ви, и, още по-добре, почти без усилие. С други думи, предварителното накисване за една нощ може да е точно това, което търсите, безпроблемно лечение на петна.

Избор на правилния препарат и метод за предварително накисване

Въпреки че предварителното накисване е сравнително лесно, то е повече от хвърляне на мръсни дрехи, които биха могли да се нуждаят от допълнително накисване преди пране, в кошчето. Първо, изберете правилното оръжие за борба с петната - препарат за предварително накисване. Ако сте прекарали известно време в щанда за пране, знаете, че има продукти за почти всяка задача, свързана с прането.

Не забравяйте да проверите дали дрехите са безопасни за избелване, ако използвате кислороден избелвач, и винаги правете тест на място предварително, за да се уверите, че цветът не се разтича.

След това решете къде ще накиснете предварително. Ако имате само няколко дрехи, вероятно можете да ги поберете в мивката в банята или в малка кофа във ваната. Ако имате много изцапани дрехи, с които да се справите наведнъж, ваната или кофата с вместимост от пет галона са идеални. Каквото и да изберете, препоръчваме ви да изберете място, където можете да затворите вратата, за да предпазите децата и домашните любимци от сместа за предварително накисване.

Или, ако вашата пералня има настройка за предварително накисване, тя може да свърши работата вместо вас с една лесна стъпка. Първо обаче проверете ръководството за употреба, за да видите дали можете да направите предварително накисване за една нощ. Много таймери за предварително накисване на пералните варират от три минути до два часа и може да имат настройка за автоматично източване на барабана след определено време.

Как да накиснете дрехите предварително за една нощ, за да премахнете упорити петна

Готови ли сте да премахнете упорити петна от прането? Започнете с правилната температура на водата. Въпреки че няма общоприета идеална температура за предварително накисване, много от продуктите за предварително накисване, закупени от магазина, включват указания за температурата в указанията. Ако температурата не е посочена, добро правило е да използвате хладка до топла вода (максимум 38 градуса по Целзий), ако е позволено от етикета за грижа на дрехата, освен ако не става въпрос за петно ​​на протеинова основа. Петната на протеинова основа, като кръв, яйца или мляко, могат да попият във влакната с топла или гореща вода, което ги прави още по-трудни за премахване. Деликатните тъкани също трябва да се накисват предварително в студена вода. Ако не сте сигурни от какво е петното или етикетът за грижа на дрехата е премахнат, използвайте хладка вода.

Настройте крана на правилната температура, след което напълнете кофата или мивката. (Ако правите предварително накисване в пералнята си, следвайте инструкциите на производителя.) След това, следвайки етикета на продукта, смесете предварително накисващия препарат или кислородната белина. Сложете гумени ръкавици и потопете дрехите. Разбъркайте дрехите и ги оставете да се накиснат. Разбърквайте отново на всеки няколко часа, преди да си легнете. На сутринта ги изплакнете и изперете според етикета за грижа. Проверете дали петното е напълно отстранено, преди да сушите. Ако все още има остатъци, не сушете в сушилня; това може да затвърди петното и да затрудни премахването му. Вместо това, оставете го да изсъхне на въжето и опитайте отново.