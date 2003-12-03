Затваряне
Най-ново
Паунд - лев. Колко струва един британски паунд към български лев днес, 4 октомври /валутен калкулатор/
Колко струва един британски паунд към един български лев? Използвайте този валутен калкулатор, за да сметнете за колко български лева се разменя един британски паунд днес, 4 октомври.
преди 44 мин
Любопитно
Турска лира - лев. Колко струва една турска лира към един български лев днес, 4 октомври /валутен калкулатор/
Планирали сте посещение в Турция? Използвайте този валутен калкулатор, за да сметнете за колко български лева се разменя една турска лира днес, 4 октомври.
преди 55 мин
Любопитно
Откъде идват имената на най-използваните шрифтове?
Шрифтовете са като невидимите герои на писаното слово – без тях текстът не би имал характер, настроение или сила на въздействие.
вчера, 23:33 часа
Любопитно
Пълнолуние на 7 октомври: Изпитания или късмет - какво ще ни донесе
Октомври 2025 ще ни донесе първата суперлуна за годината. По време на това пълнолуние Луната ще бъде много близо до Земята, така че нейното влиянието ще бъде доста осезаемо за всички по това време.
вчера, 21:14 часа
Любопитно
Нов световен рекорд: Това е човекът с най-дълги нокти (СНИМКИ)
Книгата на рекордите на Гинес официално призна постижението на Лю Конг Хюен от Виетнам, който е отгледал нокти на пръстите на ръцете си с обща дължина към момента от 594,45 сантиметра.
вчера, 17:05 часа
Любопитно
Направете това на празника утре, 4 октомври, за да предпазите дома си от всяко зло
Утре, 4 октомври, е денят на православния календар, в който се чества паметта на светия свещеномъченик Йеротей, епископ Атински.
вчера, 17:03 часа
Любопитно
Какво означават малките петънца по ябълките?
Случвало ли ви се е да погледнете внимателно кората на ябълка и да забележите, че повърхността ѝ е покрита с хиляди малки кафяви, а понякога и бели петънца?
вчера, 16:33 часа
Любопитно
За какво да внимаваме при есенната резитба на кайсия?
Кайсията е едно от най-капризните овощни дръвчета в нашите градини. Тя радва със сладки и ароматни плодове, но в същото време изисква специфични грижи, за да остане здрава и плодородна.
вчера, 15:30 часа
Любопитно
Какви тънкости има в есенната резитба на праскови?
Прасковата е едно от най-любимите овощни дървета в българските градини. Нейните плодове радват с аромат, вкус и сочност, но за да получим богата реколта, се изискват системни грижи.
вчера, 14:53 часа
Любопитно
4 октомври: Какъв църковен празник е утре и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват
Утре, 4 октомври, вярващите честват паметта на светия свещеномъченик Йеротей, епископ на Атина. Както всеки друг църковен празник, така и този се свързва с определени забрани.
вчера, 11:27 часа
Любопитно
Каква вата е най-добре да се слага на гипсокартон?
За звукоизолиране и топлоизолация на гипсокартон се използва материал, изработен главно от сплави на скални породи (базалт), пясък, натрошено стъкло и металургични отпадъци (шлака) – т.
вчера, 8:55 часа
Любопитно
Има ли разлика между дъб и цер?
На пръв поглед и двете дървета изглеждат сходни – масивни, величествени, с жълъди по клоните. Но когато се вгледаме внимателно, ще открием редица белези, които ясно ги разграничават.
вчера, 8:45 часа
Любопитно
Малко хора знаят разликата между полента и качамак
Качамакът е дълбоко свързан с българската традиционна кухня и присъства от векове в селските райони като засищащо и евтино ястие.
вчера, 8:20 часа
Любопитно
Каква е разликата между пекан и орех?
Пеканът и орехът на пръв поглед изглеждат сходни, но зад тази външна прилика се крият съществени различия, които ги правят уникални по своя произход, вкус, хранителен състав и приложение.
вчера, 8:08 часа
Любопитно
Каква е разликата между матиране и боядисване на коса?
Разликата между матиране и боядисване на коса е тема, която вълнува все повече хора, тъй като грижата за косата днес не е просто въпрос на мода, а и на здраве, самочувствие и индивидуален стил.
вчера, 7:55 часа
Любопитно
Каква е разликата между прополис и клеева тинктура?
Три рецепти с прополис от народната медицина, които ще ви изненадатПрополисът е смолисто вещество, което пчелите събират от пъпки и кората на различни растения.
вчера, 7:45 часа
Любопитно
Кои са най-популярните ритуали за сбъдване на желание?
От дълбока древност хората са вярвали, че желанието има сила да се превърне в реалност, стига да бъде подкрепено от подходящ ритуал.
вчера, 7:15 часа
Любопитно
Паунд - лев. Колко струва един британски паунд към български лев днес, 3 октомври /валутен калкулатор/
Колко струва един британски паунд към един български лев? Използвайте този валутен калкулатор, за да сметнете за колко български лева се разменя един британски паунд днес, 3 октомври.
вчера, 00:25 часа
Любопитно
Турска лира - лев. Колко струва една турска лира към един български лев днес, 3 октомври /валутен калкулатор/
Планирали сте посещение в Турция? Използвайте този валутен калкулатор, за да сметнете за колко български лева се разменя една турска лира днес, 3 октомври.
вчера, 00:14 часа
Любопитно
Защо някои животни спят зимен сън?
Зимният сън не бива да се бърка с обикновеното спане. Това е дълбоко физиологично състояние, при което всички процеси в организма се забавят до минимум.
02 окт. 2025 22:00
Любопитно
