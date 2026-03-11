ЕК обмисля таван на цената на газа или субсидии

Европейската комисия (ЕК) разглежда различни опции за намаляване на цената на природния газ. Това съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. Сред мерките са по-добро използване на дългосрочните договори за доставка на енергия, както и мерки, свързани с държавната помощ. “Проучваме възможностите за субсидиране или дори въвеждане на таван на цените на природния газ”, каза тя.

Що се отнася до ситуацията на енергийните пазари, повлияни от войната, Урсула фон дер Лайен обясни, че благодарение на мерките, взети от ЕС през последните години, Европа не е толкова зависима от вноса на изкопаеми горива. "Усилията за диверсификация дават резултат, но това не означава, че сме имунизирани от ценови шокове. Енергийните пазари са глобални", посочи тя.

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от над три години

"Завръщането към покупки от Русия ще бъде стратегическа грешка"

Според Фон дер Лайен, независимо какви мерки се предприемат, докато ЕС продължава да внася значително количество изкопаеми горива от "нестабилни региони", Европа ще бъде уязвима и зависима.

От началото на конфликта в Близкия изток цените на природния газ са се повишили с 50 на сто, а цените на петрола - с 27 на сто. "Ако обърнете това в евро, десетте дни война вече са стрували на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро под формата на внос на изкопаеми горива. Това е цената на нашата зависимост", отчете председателката на ЕК.

Тя разкритикува противниците на произвежданата в ЕС зелена и ядрена енергия. "Завръщането към покупки на енергия от изкопаеми горива от Русия ще бъде стратегическа грешка", каза още Фон дер Лайен, като заяви, че това ще направи Европа по-зависима, по-уязвима и по-слаба.

Още: Орбан с писмо до Фон дер Лайен за Русия - иска нещо немислимо за ЕС (ВИДЕО)

Държавни мерки за цените

Председателят на ЕК призова страните членки да обърнат внимание на данъците, с които облагат енергията и влияят на цените, тъй като това е от компетенциите на националните правителства.

По думите ѝ въпросът за инфраструктурата за пренос на ток е деликатен, тъй като от една страна има нужда от инвестиции в по-мощна и модерна мрежа, а от друга - трябва да се намалят загубите от възобновяеми източници.

“Миналата година ние инсталирахме повече от 80 гигавата енергия от възобновяеми източници в ЕС, което е рекорд. Но шест пъти повече енергия от възобновяеми източници не получава достъп до енергийната мрежа и тази произведена енергия е изгубена”, даде пример председателката на ЕК и добави, че при очаквания ръст в потреблението на ток този модел не е устойчив.

Фон дер Лайен защити европейската система за търговия с емисии, казвайки, че без нея Европа е щяла да консумира много повече природен газ, ставайки по-слаба, уязвима и зависима. “Има нужда обаче тази система да се модернизира”, отчете тя.

Председателят на ЕК също така потвърди ангажимента на Комисията през 2027 г. да бъде приет целият пакет от мерки за мащабна реформа и изграждане на истински единен европейски пазар.