Фицо заплаши Украйна да ѝ спре вноса на газ и тя "да замръзне" (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо продължава да се заяжда с Украйна. По-конкретно - той заплаши да спре вноса на газ в нападнатата от армията на руския диктатор Владимир Путин. За пръв път от две години Украйна внася газ, тъй като поредицата руски ракетни удари повредиха инфраструктура, която е необходима за собствен добив и разпределение на синьо гориво в Украйна: Русия изстреля ракети "Калибър" по Украйна*.

Фицо обясни, че от няколко дни в Украйна влиза газ през Словакия, през реверсивна връзка. "Без този газ Украйна би замръзнала", продължи той, с признание, че вносът не е от Словакия, а е от други, чужди компании, а Словакия е единствено транзитен маршрут. С това Фицо направи алюзия със спрения транзит на руски газ през Украйна - решение, което Киев обяви 2 години преди то да се случи и с това даде време за подготовка на европейските държави. Припомняме, че газът е основно перо в руския държавен бюджет, от който сега се харчат чудовищни средства за войната на Путин в Украйна: Путин одобри новия бюджет: Военните разходи се увеличават с 25%

Именно заради руския газ, Фицо твърди, че имал "моралното право" да спре 7,5 млн. метрични метра газ за Украйна. Според него, този внос вдигал още повече цената на газа в Европа и днес имало рекорд - 60 евро на мегаватчас. Само че словашкият премиер пропусна да каже, че това беше моментна цена в рамките на сесията на най-големия европейски газов хъб TTF (и то най-високата за деня беше 59,285 евро на мегаватчас, малко след 14:00 часа българско време), като за деня газът затвори при 56,7 евро на мегаватчас. Фицо не казва и дума каква беше цената през 2022 година и 2023 година - дори над 220 евро: Цената на газа се изстреля до рекордни висини

