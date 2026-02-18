"Цените на много стоки, които са от особено значение за хората, скочиха и то значително". Това констатира беларуският диктатор Александър Лукашенко. По неговите думи, в Беларус свинското е поскъпнало с 15%, говеждото – с 12%, рибата – 11%, млякото – 9-10%, маслото – 8%, конфекцията – почти 15%, морковите и зелето – от 19% до 27%. При това маслото "залежавало по складовете" - 40 000 тона.

Lukashenko is complaining that amid the crisis in Russia, prices have also begun to rise in Belarus. pic.twitter.com/187bOCNx95 — WarTranslated (@wartranslated) February 18, 2026

А защо се случва така? Според Лукашенко, заради кризата в Русия. Както вече е известно, и там проверяват как така краставиците са станали по-скъпи от екзотични плодове. Sky News вече съобщи, че 1 килограм краставици е 300 рубли т.е. недалеч от 3 паунда - ОЩЕ: "По-скъпи от екзотичните плодове": В Русия разследват рекордното поскъпване на краставиците