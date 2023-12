19 г. назад: Пророчество в ефир за диктатурата на Путин. БТР от САЩ показва колко е смъртоносен (ВИДЕО)

В миркоблог платформата Twitter се разпространяват думи на Рижков от 2004 година, които нагледно показват какво стори Путин на Русия. Рижков рисува много добре как се концентрира безпрекословно неограничена власт - създаваш изкуствени проблеми, говориш как в държавата има война, тероризъм, хаос (споменът за Анна Политковсая и как тя беше безмилостно убита след разкритията си за войната в Чечня) и как има нужда от "твърда ръка".

Какво се получава накрая: "На нас не ни е нужна Русия, имаме си цар - нас ни държат за добитък", сполучливо обобщава Рижков как се ражда диктатурата:

This clip of Russian opposition politician Vladimir Ryzhkov on TV in 2004 has recently resurfaced thanks to @CurrentTimeTv



His warnings for the country’s future are frighteningly prophetic



You might also recognise the presenter… pic.twitter.com/6IL5HAP2kd