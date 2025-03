24 часа по-късно: Нищо официално за спряно оръжие от САЩ за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

До вечерта на 3 март в Украйна са продължили да влизат американски оръжия. Това заяви украинският премиер Денис Шмигал и тези думи са само още едно потвърждение, че обявеното медийно спиране на доставките на оръжия от САЩ за Украйна за момента си остава на медийно ниво. И след речта на американския президент Доналд Тръмп "За състоянието на Съюза" няма официално яснота спрени ли са американските оръжейни пратки за Украйна или не са спрени - до публикуването на този материал официални съобщения на сайтовете на Белия дом и Пентагона за спиране на доставки на американски оръжия за Украйна няма: "Америка се завърна": Тръмп не отговори конкретно на Зеленски за мира (ВИДЕО)

Снощи, в редовното си вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е наредил на украинския министър на отбраната Рустем Умеров, на ръководителите на украинските служби за сигурност и на украински дипломати да се свържат със съответните партньорски органи в САЩ и да изяснят спрени ли са доставки на американско оръжие и какви точно. Информацията трябва да е официална – хората не трябва да бъдат оставяни да гадаят, подчерта Зеленски. Той увери, че Украйна е готова за всякакви варианти и напомни: "Сега не сме 2022 година, по-устойчиви сме. Никой не иска безкрайна война – Украйна винаги ще е благодарна на САЩ за помощта". Зеленски добави и, че според него Русия не си променя позициите относно преговорите за мир:

"Изявленията за спиране на военната помощ от САЩ според мен са преди всичко психологически и политически ход да бъде принудена Украйна да преговаря или за организация на цял спектакъл. Напомням, че в момента сме виждали информация само от някои американски официални лица за оръжието. Но САЩ са правова държава и за да се премахне каквото и да било на законодателно ниво, е необходим подходящ нормативен акт, който никой от нас не е виждал или чувал досега. Така че понякога се чувства като игра", написа известният украински военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

CNN публикува материал с мнения на украински военни и според него украинската армия ще свърши американските артилерийски снаряди през май или юни тази година, ако доставките бъдат спрени. В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) набляга на ПВО системите Patriot (Пейтриът) и че липсата на ракети-перехващачи за тях ще повлияе много сериозно на защитата на украинската критична и гражданска инфраструктура. Но и добавя, че спиране на американското оръжие няма да доведе до колапс на фронта в следващите месеци – а украинският премиер Шмигал коментира, че до края на 2025 година Украйна ще произвежда 50% от оръжието, което сега използва на фронта, като специално благодари на Европа за този бърз растеж на украинския военнопромишлен комплекс. През 2024 година, европейските инвестиции в украинския военнопромишлен комплекс са 1 млрд. долара, като 351 млн. долара са от Дания. Т.нар. датски модел за развитие е еталон – инвестиция веднага в идея (или проект), която се оценява като перспективна да се превърне в реалност: Тръмп спря договори за оръжие с Украйна: Да или не точно?

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военната активност в Украйна отново не се променя особено – 7 руски пехотни атаки повече на 4 март спрямо 3 март сочат официалните украински данни. Общо бойните сблъсъци за последното денонощие са 108. Намалява мащабът на руските бомбардировки с управляеми авиобомби – общо са 90 за последните 24 часа, с 14 по-малко на дневна база. 30 от хвърлените от руснаците авиобомби са използвани в Курска област – т.е. на руска територия. Намалял е и обемът на руския артилерийски обстрел – 4800 снаряда за деня т.е. с 200 по-малко на дневна база. С около 100 по-малко са използваните от руската армия FPV дрона-камикадзе – общо са 2234 за 4 март, сочи информацията от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Around noon, a Russian radar station from an S-300/S-400 air defense system went up in flames on Yevpatoriyske Highway. The 96L6E all-altitude detector, worth tens of millions, was burning brightly. pic.twitter.com/AeoToH8aKA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2025

За трети пореден ден в Курска област е най-горещо – този път 30 руски пехотни атаки е имало тях. За сравнение, в Покровското направление е буквално тихо – 17 отбити руски пехотни атаки, като ISW публикува геолокализирани видеокадри на украински напредък в Удачно. Още 11 са били руските пехотни атаки в Новопавловското направление, южно от Покровското. За Новопавловското направление популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" обяви превземане на село Андреевка и така остава село Константинопол като последна пречка за руската армия пред магистралата Запорожие – Донецк. 14 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 12 са били в Торецкото направление – никъде другаде няма двуцифрен брой руски пехотни атаки.

(КАРТА) На източния фланг в Курска област руската армия засилва натиска при Лебедевка и Свредликово, където лека-полека успява да напредне и по украински данни, а и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщава, че по-голямата част от Лебедевка е руско владение. От запад руснаците се мъчат да минат през Куриловка, за да пресекат магистралата за Суджа, идваща от Украйна и да нарушат украинската логистика. Продължават и твърдения на руски военни кореспонденти, че в област Суми руската армия е превзела граничните села Журавка и Новенко, обаче и до момента няма никакви геолокализирани видеокадри, които да дават потвърждение.

(КАРТА) Специално за Лиманското направление "Офицер+" пише, че руснаците сега с всички сили се мъчат да елиминират украинските позиции в Ямполовка и Торско. Ако успеят, вероятно ще могат да се справят и с украинските части в Серебрянския горски парк и да изтикат украинската армия до река Северски Донец. За това отдавна предупреди украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец. (КАРТА) Има данни и за тежки боеве към линията на селата Ново – Зелена долина, северно от Лиман – самият главнокомандващ на украинската армия генерал Олександър Сирски публикува ВИДЕО, 18+ от боевете в този район, и в южната част на Купянското направление, като руснаците имат малко предмостие през река Жребец в този район: Тръмп не цепи басма на Путин: Промяна в подхода на ВВС на САЩ за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

In just a week near Kreminna and the Serebryanskyy forest, Ukrainian border guards' PHOENIX unit turned Russian equipment into scrap. Destroyed: a BTR-80, a makeshift bridge, an Msta-B howitzer, 13 military vehicles, a Mavic drone, and 2 relay stations. pic.twitter.com/vDQNciV5ii — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2025

The 429th Achilles UAV Regiment delivered a blow to Russian armored vehicles in the Kupyansk direction. As a result of the operation, 1 tank and 2 BMPs were destroyed, and 1 BTR was hit. pic.twitter.com/xJFUVDcV8d — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 99 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 65 дрона с ПВО и мобилни огневи групи, още 32 са приземени с електронно заглушаване т.е. 2 дрона са преминали невредими украинската противовъздушна отбрана съгласно сводката на украинските ВВС. А в Русия, по предварителни данни заради взрив на газ в жилищна сграда в Краснодарския край са пострадали 5 души: Русия удари с ракети Одеса, има загинал (ВИДЕО)

🇺🇦💥 Ukrainian Navy forces destroyed 13 Russian Shahed drones overnight. Watch the combat footage from Odesa region as Ukrainian defenders take down the threats. pic.twitter.com/hRDmCZ5Q9x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 5, 2025

Интересна информация от един от руските военни канали в Телеграм, следящи изкъсо вътрешни данни слухове от руското военно министерство. Според тези данни, руското военно министерство разработва план за частична демобилизация в края на пролетта или началото на лятото, но с цел да се поуспокои растящото в Русия напрежение, че войниците така и не се връщат от фронта, макар уж да са им изтекли договори и да имат право да сложат край на активната си служба. На първо място се готвела демобилизация на 78 000 мобилизирани, които така и не са се съгласили да подпишат договори за професионална служба, пише каналът.

