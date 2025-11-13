Любопитно:

13 ноември 2025, 13:39 часа 45 прочитания 0 коментара
25 пленени украинци в Покровск: Защо "копейките" така лесно кълват на видеа с изкуствен интелект

Руските пропагандни канали, а оттам съответно и нашенски почитатели на русский мир, усилено споделят фалшив видеоклип, който показвал ранени украински войници от 38-ма бригада на морската пехота, предаващи се в плен в Покровск. С ясното съзнание, че това едва ли ще откаже мнозинството от т. нар. "копейки" да кълват безкритично на подобни видеа, които се създават за секунди, сме длъжни да напишем, че видеото е генерирано с изкуствен интелект.

Тъй като разпространението на конкретно на това видео доби небивали мащаби, дори от Генералния щаб на украинските въоръжени сили се видяха принудени в нарочно съобщение на страницата си във Facebook да пояснят, че видеото просто... няма как да отговаря на истината. Направена е и проверка чрез специален софтуер, за да убеди по-упоритите, но всъщност такава дори не е нужна, защото при по-внимателно вглеждане и с просто око добре се забелязват нереалистични и неестествени елементи като "допълнителни" трети крака на войниците.

Отделно други видеа пък показват "военнопленниците", които обясняват защо "се предават в плен". От пресслужбата на 38-ма бригада поясняват, че няма потвърден случай на доброволно предаване в плен на военнослужещи от бригадата в Покровск. И допълват, че обявените във видеата имена, както и показаните лица не се числят и никога не са се числяли към бригадата. 

Става въпрос за поредна съгласувана информационна кампания на z-канали. "Спазвайте информационна хигиена и проверявайте информацията", напомнят отново от Генералния щаб на украинската армия.

Елена Страхилова
