Аналена Бербок пристигна в Киев за четвърти път от началото на войната (СНИМКА)

При посрещането си на гарата в украинската столица Бербок обеща германската подкрепа за Украйна да продължи както по отношение на присъединяването на страната към Европейския съюз, така и в по-нататъшните усилия за реформи, като например в борбата с корупцията.

„Украйна защитава свободата на всички нас с голяма смелост и решителност. Тя може да разчита на нас. Ние разглеждаме разширяването на ЕС като необходима геополитическа последица от войната на Русия. И ние предоставяме на Украйна решителна подкрепа по пътя й към Европейския съюз“, каза Бербок.

